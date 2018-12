Pronostico Celta Vigo vs Leganes, La Liga 14-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La, 16^ giornata,di, venerdì 14 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., venerdì 14 dicembre. In Galizia sono pronte ad affrontarsi nell’anticipo della sedicesima giornata di Primeira Division. Una sfida interessante, tra due compagini che hanno cominciato male il campionato ma in ripresa nelle ultime giornate dal punto di vista dei risultati. Calcio d’inizio alle 21.00, per un match che si preannuncia divertente.della partita.Come arrivano?Ilè reduce dalla vittoria per 3-2 sul campo del Villarreal, dopo l’eliminazione in Coppa del Re per mano della Real Sociedad. Un successo che bissa quello ottenuto con il fanalino di coda Huesca. Attualmente i galiziani occupano l’undicesimo posto a quota 20. In casa, i ragazzi del nuovo ...