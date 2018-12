Pronostici Serie A 16ª giornata | Torino-Juventus match clou | bianconeri favoriti

Pronostici Serie B - 14-15-16-17 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 16^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 16^ Giornata che si giocherà i giorni 14-15-16-17 Dicembre 2018.Venerdì 14 Dicembre 2018 si apriranno le danze della 16esima Giornata di Serie B con l’anticipo fra Foggia e Cremonese. In testa alla classifica troviamo sempre il Palermo, inseguito in primis da Lecce e Pescara.Si fa molto interessante la sfida anche per quanto riguarda la zona play off e play out, dove anche il ...

Serie A - 15^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Serie A, 15^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – La Serie A si avvicina alla fine del girone di andata, per il cui traguardo mancano cinque giornate. La prima di queste è la quindicesima, che si giocherà tra oggi, venerdì 7 dicembre, e domenica 10. Apre le danze il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, che può avvicinare ulteriormente i bianconeri verso il titolo di campione d’inverno, mentre a chiudere il turno saranno ...

Serie B - 15^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Serie B, 15^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Al via la quindicesima giornata del campionato di Serie B, che verrà distribuita nell’arco di quattro giorni, da venerdì 7 dicembre a lunedì 10. Aprirà il turno il match tra Pescara e Carpi, mentre il turno si chiuderà all’Arechi di Salerno con il match tra i padroni di casa e il Brescia. In mezzo il big match tra Benevento e Verona (domenica alle 21). Di seguito i nostri ...

Pronostici Serie A 15a Giornata : Tutti i Pronostici, statistiche, stato di forma e quote della quindicesima Giornata di Serie A 2018/2019. Un valido consiglio per le tue scommesse vincenti!Juventus – InterStato di forma ultime sei partite: Juventus 86% (5V, 1S) – Inter 57% (2V, 2P, 2S)Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.58, il pareggio a 4.35, il 2 a 6.50.Pronostico:GOL SI ; Risultato Esatto: 3-1Napoli – FrosinoneStato di forma ultime sei partite: ...

Pronostici Serie B - 7-8-9-10 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 15^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 15^ Giornata che si giocherà i giorni 7-8-9-10 Dicembre 2018.Venerdi 7 Dicembre 2018,si apriranno le danze della 15esima Giornata di Serie B, dove in testa alla classifica, troviamo sempre il Palermo che deve recuperare anche una partita.Tuttavia, la lotta per la prima posizione è apertissima visto che ci sono molte squadre a ridosso di pochi punti. Piena lotta anche per la zona playoff ...

Serie A - 14^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb sulle partite domenicali : Serie A, 14^ giornata: i pronostici di CalcioWeb sulle partite domenicali – La quattordicesima giornata di Serie A entra nel vivo: dopo i primi tre anticipi giocati nella giornata di sabato, oggi tocca al big match tra Roma e Inter. La prima partita, invece, si gioca a “San Siro” alle 12:30: in campo Milan e Parma. Di seguito i nostri pronostici sulle partite di oggi. 12:30 Milan-Parma GG – L’emergenza ...