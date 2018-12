Pronostici e consigli scommesse della 15esima giornata di Bundesliga 18/19

lanotiziasportiva

: Pronostici #SerieB, 14-15-16-17 Dicembre 2018: Consigli #Scommesse 16^ Giornata - notiziasportiva : Pronostici #SerieB, 14-15-16-17 Dicembre 2018: Consigli #Scommesse 16^ Giornata - MondoSportivoIT : Europa League, 6a giornata fase a gironi: i consigli per le scommesse - - GossipDelGiorno : Pronostici Champions League del 12 dicembre: 6 consigli per la schedina, Juventus favorita -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Rush finale per questo 2018, con le ultime tre giornate di Bundes che si consumeranno nell’arco di una sola settimana.I nostri pronostci partono dall’anticipo di Norimberga, dove il Wolfsburg vuol piazzare la zampata per avvicinarsi alla zona Europa. Sabato come sempre ricchissimo, con la capolista di scena in casa contro il Werder nel tardo pomeriggio e il Bayern in trasferta ad Hannover a metà, senza dimenticarsi del big match tra l’Hoffenhein e il Monchengladbach secondo.Lipsia, Eintracht e Leverkusen – impegnate in Europa League – chiuderanno invece il tirno rispettivamente in casa con il Magonza e nello scontro entusiasmanteCommerzbank Arena.Eccovi di seguito idelle nove gare in programma, con tanto di analisi!Pronostico e analisiNorimberga-Wolfsburg 14/12Il Norimberga è in picchiata clamorosa, mentre i Lupi ...