Prodi | “Renzi si decida | o dentro o fuori il Pd Manovra? Accordo Italia con Ue era

(Di giovedì 13 dicembre 2018) “Matteo Renzi? Deve decidersi: o stao stail Pd. Veda lui. Ma non può stare in mezzo all’uscio”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Romano, intervistato da Maria Latella nella trasmissione 24 Mattino, su Radio24.si pronuncia sullo stato attuale del Pd: “Non so ancora se andrò a votare alle prossime primarie. Ci sono 7 candidati, mi facciano capire quale è il loro programma e in quel caso io posso anche giudicare. Non è il numero dei candidati quello di cui abbiamo bisogno oggi, ma di idee. Uno, ad esempio, potrà essere anche Corbyn, ma questo anziano signore è uscito improvvisamente che ha spiazzato tutti. E ha vinto. Non credo che diventerà mai primo ministro, o perlomeno sarà difficile, ma ha spiazzato tutti perché è arrivato mettendo delle idee sul tavolo”. L’ex presidente della Commissione Europea torna ancora su Matteo Renzi: “La bandiera ...