Povertà | Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto 2

Povertà : Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto (3) : (AdnKronos) - “Con il protocollo di intesa e la costituzione del Nucleo operativo d’ambito – spiega l’assessore - enti pubblici e privati, operatori e volontari hanno concordato regole, metodo, strumenti e linea politica di azione. Ora spetta ai singoli territori organizzare la propria mappa di inte

Povertà : Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto : Padova, 13 dic. (AdnKronos) - E’ partito da Padova il percorso di attuazione del piano regionale di contrasto alla Povertà e all’esclusione sociale del Veneto: nel centro culturale San Gaetano, l’assessore regionale Manuela Lanzarin ha presentato presenterà stamane il piano e dato il via alla costit

Veneto : in Regione tavolo su Povertà - al via programma di inclusione sociale (3) : (AdnKronos) - Secondo le statistiche sono 870 mila i veneti in condizione di povertà relativa (quasi un residente su 6), oltre 230 mila quelli in povertà assoluta. Ad essere assistiti con il Rei, vale a dire con l’assegno medio mensile di circa 240 euro in vigore in via sperimentale a livello nazion

Veneto : in Regione tavolo su Povertà - al via programma di inclusione sociale (2) : (AdnKronos) - “Con l’insediamento dell’organismo di regìa – spiega l’assessore – abbiamo dato il via alla progressiva attuazione della programmazione regionale anti-povertà. Il tavolo regionale ha concordato regole, metodo, strumenti e linea politica di azione, trovando il pieno consenso in tutte le

Veneto : in Regione tavolo su Povertà - al via programma di inclusione sociale : Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Diventa operativo in Veneto il piano regionale di contrasto alla povertà e di promozione della rete per l’inclusione sociale: con l’insediamento del tavolo regionale, presieduto dall’assessore al sociale Manuela Lanzarin, si costituisce l’organismo politico e tecnico p

Veneto : contro la Povertà cresce in regione rete empori solidali (2) : (AdnKronos) - “Nel corso del 2017 la rete degli empori ha distribuito quasi 6 tonnellate e mezzo di cibo, sostenendo 32 mila famiglie, per un totale di circa 142 mila persone – rileva l’assessore – Si tratta di una forma efficace di recupero e valorizzazione delle eccedenze alimentari, e quindi di r