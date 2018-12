Ponte Morandi | a quattro mesi dal crollo

Ponte Morandi / Il consulente di Autostrade : non è stato il cedimento degli stralli a provocare il crollo : Continuano le perquisizioni della Finanza. Ieri, gli uomini agli ordini dei colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco hanno fatto visita alle abitazioni romane di Fulvio Di Taddeo e Emanuele De Angelis, entrambi indagati per il crollo del 14 agosto. Tutti e due, nei rispettivi interrogatori, finora, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (ndr). Di Taddeo è responsabile del controllo viadotti di Autostrade per l’Italia, “di fatto il ...

Autostrade fa ricorso contro il decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi ma non chiede la sospensiva : L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci proporrà oggi in cda, di ricorrere contro il decreto per la ricostruzione del Ponte di Genova senza chiedere la sospensiva dei lavori "per non bloccare in alcun modo la ricostruzione a Genova". E' quanto si apprende da fonti qualificate che confermano così l'ipotesi anticipata dal Messaggero e dal Sole 24 Ore.Le stesse fonti ricordano come l'ad abbia ...

Ponte Morandi : Consulente Aspi - da analisi Zurigo capacità portante garantita : Roma, 12 (AdnKronos) - La capacità portante del Ponte Morandi, a Genova, era garantita. E' quanto spiega il prof Giuseppe Mancini, Consulente Tecnico di Autostrade per l’Italia, in relazione alle anticipazioni di stampa che riferiscono di un generico o generale 'ammaloramento' del Ponte Morandi. Man

Kickboxing – Gabriele Casella a SportFair : “testa e qualità sul ring - a Genova vittoria per le vittime del Ponte Morandi” : Un grande campione sul ring, una straodinaria persona nel sociale: Gabriele Casella si racconta ai microfoni di SportFair, dal successo di Bellator, alle iniziative di solidarietà per le quali è sempre in prima linea Un atleta straodinario sul ring, nel quale veste i panni di Campione del mondo Wako Pro k1 e Campione del Mondo WMO di Muay Thay, ma anche una persona dal grande cuore fuori dal quadrato. Gabriele Casella è un’eccellenza ...

Ponte Morandi - i laboratori svizzeri confermano : i tiranti erano corrosi : Le pessime condizioni del Ponte, in componenti cruciali compresi i tiranti, sono confermate anche dai laboratori svizzeri ai quali sono state inviate alcune macerie. E nel frattempo iniziano le prime scintille - processuali - sulla demolizione, con i consulenti di Autostrade per l’Italia che hanno mosso obiezioni al piano di abbattimento, in partic...

Arriva la conferma dalla Svizzera : il Ponte Morandi ammalorato nei tiranti : L’Empa di Dubendorf lo conferma: il Ponte Morandi era ammalorato in molti punti, compresi i tiranti. Era in cattivo stato, insomma. È questo che emerge dai primi risultati delle analisi effettuate nel laboratorio specializzato di Zurigo sui reperti tornati ieri nell’hangar genovese. Ammaloramento anche nei tiranti Un report di oltre 120 pagine, scrive Il Secolo XIX, nel quale ci sarebbe la conferma degli ammaloramenti, e in particolare della ...

Mazzucco - petizione alla Procura di Genova : fateci vedere il video integrale del crollo del Ponte Morandi - : ... , in Atlantia è rappresentato un grande gruppo del massimo potere finanziario, con società britanniche, francesi e soprattutto statunitensi, incluso il maggior fondo d'investimento al mondo, ...

L’ex ad Anas : “Il Mit poteva controllare il Ponte Morandi - ma sono pochi i fondi e i tecnici competenti” : Vittorio Armani, ad dimissionario di Anas, è stato sentito ieri come testimone nell’indagine del crollo del ponte Morandi. Il Mit aveva gli strumenti per controllare Tre ore di interrogatorio davanti al pm Massimo Terrile durante le quali – scrive Il Secolo XIX – Armani ha affermato che l’ufficio di vigilanza autostradale di Genova e le relative direzioni del Mit avevano tutti gli strumenti per approfondire i controlli sulla sicurezza del ponte ...

Aziende in “zona rossa” - via alle cessioni dopo il crollo del Ponte Morandi : Capannoni acquisiti dallo Stato a 1.300 euro a metro quadro. E per le case degli sfollati, lo sportello prolunga l’apertura

Natale : a Genova l’albero in memoria delle vittime Ponte Morandi : “Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività”: è il titolo dell’installazione presente nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, inaugurata ieri. È un’installazione natalizia ideata e realizzata a cura della Fondazione Novaro, che raccoglie 43 opere di artisti liguri, in omaggio alle 43 vittime del ponte Morandi. L’installazione è a forma di albero, ha 43 ...

Genova - rimosso anche l'ultimo tir rimasto su Ponte Morandi : I vigili del fuoco hanno provveduto a condurre in una zona sicura il mezzo pesante che da quella tragica mattina del 14 agosto era sul moncone

Genova - rimosso anche l'ultimo tir rimasto su Ponte Morandi : #Genova , ieri mattina i #vigilidelfuoco hanno rimosso e condotto in zona sicura l'ultimo mezzo pesante rimasto sul #PonteMorandi pic.twitter.com/4XDRvTzJfX - Vigili del Fuoco , @emergenzavvf, 9 ...

Ponte Morandi : una petizione per vedere il video del crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...

Ponte Morandi - il gip : “Tursi può demolire ma quello che rimane è una prova” : Slittano a gennaio i tempi dell’incidente probatorio e inevitabilmente anche quelli della rimozione del viadotto