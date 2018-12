Piste ciclabili | stanziati 4 | 1 milioni per nuove infrastrutture

Prato - la segretaria della Lega non vuole migranti e Piste ciclabili? Io dico benvenuti a tutti e due : Per curiosità (un tantino masochista) ho ascoltato l’intervista della segretaria della Lega di Prato, Patrizia Ovattoni. Vicino a me c’erano i miei figli, stralunati: “Mamma, ma perché dice che non si può andare in bici a scuola?”. Noi non abbiamo l’auto e in bici andiamo a scuola, anche con la pioggia, al lavoro, a fare la spesa, dal pediatra, a fare sport. E non siamo i soli, ma moltissime famiglie come noi. Non siamo matti, non siamo eroi e ...