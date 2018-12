Piazza Affari | accelera Sias

Piazza Affari : performance negativa per CIR : Si muove verso il basso la holding italiana , con una flessione dell'1,82%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Gima TT : Brilla Gima TT , che passa di mano con un aumento del 2,82%. L'andamento del leader nella progettazione di macchine automatiche per il packaging dei prodotti del tabacco nella settimana, rispetto al ...

Piazza Affari : spinge in avanti Carel Industries : Prepotente rialzo per Carel Industries , che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari lima i rialzi - bene il settore dei bancari : Roma, 13 dic., askanews, - Piazza Affari lima i rialzi a circa metà mattinata. L'Ftse Mib guadagna lo 0,25%, a 18.992 punti. bene i titoli bancari, con i rialzi di Unicredit, +2,76%,, Intesa, +2,24%, ...

Pierre Moscovici - l'ultima vergogna : 'Italia - il deficit al 2% non basta'. E Piazza Affari va nel panico : Non molla, Pierre Moscovici . Secondo il commissario Ue agli Affari economici, francese e socialista, il taglio del deficit italiano dal 2,4 al 2% 'non è sufficiente'. 'Questo è un passo nella giusta ...

Spread in calo - Piazza Affari in rialzo : Spread in forte calo e Piazza Affari in rialzo. A sostenere le borse c'è la soluzione di una serie di fattori di incertezza : la fiducia al governo di Theresa May nel Regno Unito, la distensione dei ...

Effetto crollo Spread su Piazza Affari che apre in pole : Effetto crollo dello Spread su Piazza Affari che apre in pole position, in un contesto di mercati nel complesos positivo questa mattina. A sostenere le borse c'è la soluzione di una serie di fattori ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 96% : Roma, 13 dic., askanews, - Piazza Affari apre in rialzo. L'Ftse Mib guadagna lo 0,96%, a 19.127 punti.

Piazza Affari : su di giri Saras : Grande giornata per la società energetica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saras evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : mette il turbo Mondo TV : Rialzo per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,32%. L'analisi settimanale del titolo ...

Piazza Affari : exploit di Unicredit : Seduta decisamente positiva per l' istituto di credito , che tratta in rialzo del 3,48%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari in prima fila dopo colloqui con Ue. Spread a 266 : Milano è la migliore trainata dalle banche. I mercati apprezzano la volontà di evitare la procedura di infrazione. Oggi occhi puntati sulla riunione della Bce. Bene anche le altre Borse ma con rialzi più moderati...

Piazza Affari su - volano le banche Spread : 265 - minimo da settembre : Piazza Affari positiva,con le banche che guidano i rialzi. Gli investitori vedono l'accordo tra Italia e Unione Europea dopo che il governo Conte ha deciso di abbassare il rapporto deficit/Pil al 2,04% Segui su Affaritaliani.it

