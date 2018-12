Piaggio apre a Boston la fabbrica di Gita | il robot intelligente che porta a casa i pesi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) “è l’epicentro dellaica, è la città in cui c’è il terreno più fertile per far crescere idee innovative”. È per questo cheFast Forward, società controllata dal Gruppo, aprirà nella città statunitense un nuovo polo produttivo. L’ha annunciato ufficialmente il numero uno Michele Colaninno, spiegando che quello disarà il centro più avanzato per la ricerca sulla mobilità del futuro. È lì che saranno progettati, sviluppati e assemblati i, le valigie-che seguono autonomamente il padrone.L’obiettivo è ambizioso, perché non si tratta semplicemente di un “cagnolino elettronico” con un vanooggetti. È un veicolo efficiente, stabile e altamente tecnologico, capace di trasrefino a 20 kg muovendosi alla velocità massima di 35 km/h. Soprattutto, è a emissioni zero ed è in grado ...