Perché le canzoni di Sfera Ebbasta scandalizzano e le pubblicità volgari no?

ilfattoquotidiano

: Una ad una scoprirete che le canzoni di #PossibiliScenari sono donne con una storia e un passato che le rende unich… - CremoniniCesare : Una ad una scoprirete che le canzoni di #PossibiliScenari sono donne con una storia e un passato che le rende unich… - marghetass : RT @AlmaFree1: In questi occhi bagnati per l’emozione si riflettono i suoi anni, fatti di luce,oscurità, silenzi e rumori trasformati in no… - BlueBandit_16 : RT @AlmaFree1: In questi occhi bagnati per l’emozione si riflettono i suoi anni, fatti di luce,oscurità, silenzi e rumori trasformati in no… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L’idea era venuta a un’azienda produttrice di caldaie a legna qualche anno fa. Un fotomontaggio con sulla sinistra un suo prodotto e a destra una bella ragazza seminuda. Lo slogan: “Entrambe hanno scelto l’energia di un tronco per scaldarsi”. Più famosa quella di una catena di negozi di occhiali, che alludendo a una promozione sulla montatura ha raffigurato un volto seducente di donna con la scritta: “Fidati, te la do gratis”.Le campagne pubblicitarie con riferimenti sessuali espliciti si sprecano e non compaiono solo sulla stampa, ma ancora più frequentemente sulla cartellonistica stradale. Esistono codici di autodisciplina, ma riguardano solo i pubblicitari iscritti ad associazioni e non hanno nessuna forma di legge. Sui social network esistono alcuni gruppi di denuncia, ma non vi è alcun riscontro in termini di riprovazione collettiva. Eppure la, in genere, diffonde un ...