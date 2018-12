Pensioni | quota 100 | gli statali VIA a luglio e finestre mobili per controllare la spesa

Pensioni - Quota 100 confermata : è nella manovra ma partirà ad aprile : Il Governo Conte va avanti sulla riforma delle Pensioni, ma a rilento. Non partirà da subito, ma almeno da aprile 2019, la cosiddetta Quota 100. La misura, inserita tra l’altro nel contratto di governo stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, viene confermata e troverà spazio nella legge di Bilancio 2019 che dovrà essere varata dal Senato della Repubblica dopo l’ok della Camera dei Deputati, ma non ...

Pensioni anticipate e quota 100 - deficit Pil al 2 - 04% e sperimentazione per 3 anni : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 13 dicembre 2018 emergono dal nuovo incontro tra il Presidente del Consiglio e la Commissione Ue in merito alla manovra. Si conferma l'avvio delle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, seppure con una sperimentazione di natura triennale e con il vincolo della non cumulabilità dei redditi. Dal punto di vista dei costi, il rapporto deficit / Pil dovrebbe restare contenuto al 2,04%, con ...

Pensioni - Quota 100 con decreto : governo ottimista su platea richiedenti : Ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi giovedì 13 dicembre, che riguardano naturalmente Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che il governo sta mettendo a punto per il 2019. Il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro avuto con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che la Quota 100 resterà nella manovra finanziaria, così come il reddito di cittadinanza, ma il rapporto ...

Il bluff della riforma delle Pensioni e della platea della 'quota cento' : ... lodata nei documenti di finanza pubblica da tutti i governi successivi, incluso questo, " fu fatta in venti giorni, in una situazione d'emergenza, con l'economia in recessione, lo spread oltre i 500 ...

Pensioni - quota 100 tra paletti e rinvii : ecco come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere

Pensioni - il Governo punta su quota 100 a tempo per strappare l’ok Ue : La riforma di quota 100 avrà carattere sperimentale, come ponte verso quota 41 per tutti dal 2022, e l’obiettivo di dismissioni e privatizzazioni sarà rafforzato da un pacchetto di norme per accelerare la valorizzazione degli immobili pubblici e incentivare gli enti locali a mettere sul mercato il loro mattone. Sono due degli argomenti chiave che Conte e Tria metteranno sul tavolo del confronto con l’Europa...

Riforma Pensioni : quota 104 - dubbi del Governo sull'uscita anticipata : Crescono i dubbi sulle uscite anticipate con il meccanismo della quota 100 ovvero al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il Governo, infatti, sta valutando tutte le ipotesi al fine di ridurre l'impatto economico della misura in materia previdenziale e ricevere il via libera dalla Commissione Europea. Brambilla propone quota 104 Non resta escluso che l'esecutivo possa prendere in ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - Salvini smentisce l'ipotesi di Brambilla : "Sono solo considerazioni personali", lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier della Lega Matteo Salvini smentendo ogni possibilità di introduzione della Quota 104 proposta dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla volta a ridurre la spesa pensionistica. Salvini su Quota 104: 'solo considerazioni personali' Stando a quanto afferma il quotidiano "La Repubblica", il Governo è ancora al lavoro per valutare tutte le ipotesi per ridurre ...

Pensioni flessibili quota 100 e infrazione dall'UE - Di Maio : 'Prossime 24-48h decisive' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 dicembre 2018 vedono crescere l'attesa sulla decisione che l'UE prenderà in merito all'apertura della procedura d'infrazione contro l'Italia. Dal governo si considerano quindi le prossime ore come decisive, seppure si mantiene l'orientamento ad avviare le uscite anticipate tramite la quota 100 ed il reddito di cittadinanza con la nuova legge finanziaria. Nel frattempo, dall'opposizione non mancano, ...

Pensioni - Quota 100 'sperimentale' : Conte deve convincere l'Ue : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi mercoledì 12 dicembre, riguardano il braccio di ferro tra il governo Conte e l'Unione europea in merito alla manovra finanziaria. Come riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', saranno due gli argomenti che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, metterà sul tavolo di confronto con il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: il primo riguarda la riforma Quota 100 ...

Pensioni - clausole per quota 100 : va prima chi arriva a 104 : Si studiano ancora clausole per ridurre l'impatto economico della quota 100 e delle altre misure in materia previdenziale ma si tratta delle ultime ore per mettere a punto uno dei due provvedimenti ...

Pensioni - in bilico quota 100. Ma il governo smentisce : ROMA - Spunta l'idea di mandare in pensione chi non ha ' quota 100 ' - ovvero almeno 62 anni e 38 di contributi - e non arriva neanche ai requisiti, validi dal 2019, per la vecchiaia, 67 anni, o l'...

