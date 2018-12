Pendolari dei rifiuti | fioccano le multe grazie alle foto trappole

Le 26 opere ferroviarie incompiute che cambierebbero la vita dei Pendolari : Altro che autostrade pedemontane e Tav, le opere incompiute italiane sono 26. Linee metropolitane, tram e collegamenti ferroviari di cui potrebbero beneficiare oltre 12milioni di persone, sono ...

Le 26 opere ferroviarie incompiute che cambierebbero la vita dei Pendolari : Altro che autostrade pedemontane e Tav, le opere incompiute italiane sono 26. Linee metropolitane, tram e collegamenti ferroviari di cui potrebbero beneficiare oltre 12milioni di persone, sono bloccate e senza risorse. È quanto emerge dal dossier pendolaria 2018 di Legambiente. L'associazione ambientalista ha presentato una prima analisi della situazione del trasporto ferroviario regionale nel ...

Pendolari : ritardi dei treni - scioperi e altri disagi ad Hashtag24 : Pendolari: ritardi dei treni, scioperi e altri disagi ad Hashtag24 Gli ospiti di Riccardo Bocca sono Maria Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di trenitalia, Ivo Tarantino di Altroconsumo e lo studente pendolare Lorenzo Ziliani Parole chiave: ...

Come funzioneranno i 38 help desk per i Pendolari dei treni regionali : Cinquecentoventi ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, 38 desk e box informativi in 34 importanti stazioni italiane, circa 250 milioni di contatti potenziali e la copertura di 100 mila treni ...

Sporchi - lenti e affollati Ecco i treni dei Pendolari : E all'inizio della settimana, quando salgono pure gli universitari, la ressa è tale che sembra di viaggiare su un treno del terzo mondo». «Non c'è dignità», esclama Monica. «Non è colpa del personale ...

Un video racconta l'odissea dei Pendolari di Trenord. E diventa virale : Un dossier di Legambiente ha battezzato la linea Cremona-Milano, gestita da Trenord, come la peggiore della Lombarda. Ma cosa significa esattamente? E come si declinano di fatto questi disagi? A spiegarlo con un video, tanto divertente quanto esplicativo, Lorenzo Ziliani, un 23enne che per raggiungere la Statale di Milano - dove studia Lettere - è costretto a viaggiare tutti i giorni proprio su quella linea. Sul suo profilo ...

Frana un muro - il treno dei Pendolari esce dai binari a Santa Margherita Ligure : Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sul “nodo” di Genova dopo che una Frana ha investito parte del treno Regionale 11361 all’altezza di Santa Margherita Ligure: parte del convoglio, partito da Brignole e diretto verso La Spezia, è uscita dai binari; tutto è successo intorno alle 5.30....

Guasti - ritardi e corse cancellate : mese nero per i treni dei Pendolari : Lo sciopero. Il maltempo e i problemi conseguenti alle linee ferroviarie. I treni che invecchiano e diventano impossibili da riparare, il sovraccarico della rete, il personale carente. Ottobre, col ...

Trasferimento terminal bus dalla Tiburtina - protesta dei Pendolari - Biondi scrive a Raggi : L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una nota al sindaco di Roma, Virginia Raggi, per chiedere chiarimenti e delucidazioni rispetto all'ipotesi di delocalizzazione del terminal bus, attualmente situato in zona Tiburtina, all’interno del nodo Anagnina. "È legittimo compiere scelte che incidano sugli assetti della città, ma segnalo come, nel caso specifico, si tratti di una decisione che, se ...

Alberi sulle rotaie - bloccati i treni dei Pendolari diretti a Nettuno e a Napoli : Gli Alberi abbattuti dal maltempo hanno di nuovo interrotto, dalle 18.25, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola, linee Roma-Napoli, via Formia e FL8, Roma-Nettuno,. I vigili del fuoco ...

Salvataggio Alitalia pagato da Pendolari e contribuenti - rischio danno erariale : se ne occupi la Corte dei Conti : Il Salvataggio Alitalia a carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi dei pendolari ferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidente rischio di danno erariale: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda ...

Google Maps ottimizza l'esperienza dei Pendolari : in arrivo i tragitti misti : ... ma anche del tempo impiegato nel tragitto a piedi; Aggiornamenti in tempo reale sui mezzi pubblici direttamente nelle mappe di Google in 80 diversi paesi nel mondo; Integrazione dei principali ...