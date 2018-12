Pattinaggio di figura | partiti i Campionati Italiani 2019 | tutti i risultati dopo il

Suzuki insieme a FISG per sostenere Pattinaggio di figura : ... che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, campionessa del mondo 2012. ...

Suzuki insieme a FISG ai Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura : Dal 13 al 16 dicembre si svolgeranno, a Trento, i Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura. Il marchio Suzuki è da sempre vicino al mondo dello sport ed è Sponsor di FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio dal 2013 Suzuki è a fianco della FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio che, dal 13 al 16 dicembre, nella splendida cornice del Palaghiaccio di Trento, parteciperà ai Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura, ...

Suzuki sponsor ufficiale dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di Figura : ... che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, Campionessa del Mondo 2012. ...

Pattinaggio di figura – Caduta shock a Zagabria - Ashley Cain perde i sensi ma si rialza : al termine dell’esibizione il compagno scoppia in lacrime [VIDEO] : Caduta spaventosa per Ashley Cain: la statunitense perde i sensi ma porta a termine la performance, il compagno scoppia in lacrime Davvero incredibile quanto accaduto ieri durante le prove del Golden Spin di Pattinaggio di figura a Zagabria: durante l’esibizione della coppia americana formata da Timothy LeDuc ed Ashely Cain, dopo una presa la donna è Caduta brutalmente a terra, con la testa sul ghiaccio. La Cain ha perso i sensi per ...

Pattinaggio di figura - exploit di Guignard e Fabbri : terzi nel Gp di Vancouver : Vancouver - Charlene Guignard e Marco Fabbri scrivono una nuova pagina della danza azzurra sul ghiaccio e culminano la loro esponenziale crescita degli ultimi mesi con un prestigioso terzo posto nelle ...

Pattinaggio di Figura - Guignard e Fabbri realizzano un sogno : gli azzurri sul podio delle finali Grand Prix : Sul ghiaccio canadese di Vancouver il tandem azzurro si supera, chiude a 198.65 punti e diventa la terza coppia italiana della storia dopo Fusar Poli-Margaglio e Cappellini-Lanotte a salire sul podio dell’ultimo atto del circuito internazionale Il sogno è realtà, oltre ogni immaginazione. Charlene Guignard e Marco Fabbri scrivono una nuova pagina di storia della danza azzurra e culminano la loro esponenziale crescita degli ultimi ...

Pattinaggio di figura - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri conquistano la terza posizione - il sogno è diventato realtà! Hubbel-Donohue vincono la gara : Il sogno è diventato realtà. Nella danza sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la terza posizione alle Finali Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, pattinando il loro fantastico programma libero sulle note della colonna sonora di “La la land“ hanno nuovamente ...

Pattinaggio di Figura – Finali di Grand Prix : le coppie azzurre in pista : Nella notte italiana tra venerdì e sabato Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza fanno il loro esordio assoluto a Vancouver nell’ultimo atto del circuito internazionale La prima volta non si scorda mai. Tutto è pronto: nella notte italiana tra venerdì e sabato le coppie italiane di Pattinaggio di Figura scenderanno sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, in Canada, ...

Pattinaggio di figura - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : gara apertissima nella danza - quattro coppie per il podio. Guignard-Fabbri sognano il colpaccio : Tra tutte le gare in programma alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio d figura, in scena questo fine settimana presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada) quella della danza sul ghiaccio è senza dubbio quella che potrebbe rilevare più sorprese. Paradossalmente, l’assenza di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (causata dalla mancata partecipazione all’NHK Trophy per infortunio) ...

Pattinaggio di figura - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri - il podio non è impossibile. Lotta all’ultimo passo per il sogno : Fino all’ultimo passo. Sarà una Lotta serratissima quella che questo fine settimana vedrà protagonisti i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri, pronti a esordire alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso la Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La mancata qualificazione dei fuoriclasse Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (dovuta ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron stregano tutti e dilagano. Secondo posto per Sinitsina-Katsalapov : Semplicemente stratosferici. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno trionfato nella tappa di casa, gli Internationaux De France, ultimo atto del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, stregando il pubblico presente alla Patinoire Polesud di Grenoble con una danza libera a dir poco incantevole. Sul medley di due brani della cantautrice statunitense Rachael Yamagata, rispettivamente “Duet” e “Sunday ...

Pattinaggio di Figura : a Trento i Campionati Italiani 2019 : Fra meno di tre settimane il via alla rassegna tricolore, in programma dal 13 al 16 dicembre. L’evento, come da tradizione, vedrà le gare di artistico, danza e sincronizzato sia per gli Junior che per i Senior Si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre, nella splendida cornice dello Palaghiaccio di Trento, i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di Figura, la più importante manifestazione nazionale che porta in scena tutti i migliori ...

Pattinaggio di figura : Carolina Kostner salterà i campionati italiani : Carolina Kostner non prenderà parte ai campionati italiani di Pattinaggio di figura a causa del recupero dall’infortunio all’anca Carolina Kostner è ancora in fase di recupero e non potrà partecipare ai campionati italiani di Pattinaggio di figura in programma a dicembre. Il problema all’anca sinistra e la tendinite del tendine prossimale muscolo quadricipite femorale della coscia sinistra stanno richiedendo un lungo ...

Pattinaggio di figura - Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018 : trionfo di Charlène Guignard-Marco Fabbri nella danza - secondo posto per Ghilardi-Ambrosini nelle coppie di artistico : Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura, impreziosito dalla storica qualificazione alla Finale del Grand Prix di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nelle coppie di artistico. Direttamente dall’Olympiahalle di Innsbruck, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno trionfato all‘Alpen Trophy 2018, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2018-2019. I pattinatori ...