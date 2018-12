Passeggiata spaziale col buco | esaminato il piccolo foro sulla ISS trovato ad agosto

Passeggiata spaziale per gli astronauti russi : ispezione e riparazione del foro nella Soyuz : Attività extraveicolare (EVA) per gli astronauti russi Oleg Kononenko e Sergey Prokopiev, che per quasi 6 ore hanno cercato e poi ispezionato e riparato il micro foro rilevato nella Soyuz MS-09: ad agosto scorso aveva provocato la depressurizzazione della Stazione spaziale. I due astronauti hanno anche prelevato campioni dello speciale sigillante con cui era stato riparato il buco dall’interno e che verranno poi studiati a Terra per ...