Papa Francesco | accogliere i migranti è una responsabilità morale

Abusi sessuali - Papa Francesco rimuove i cardinali Pell ed Errazuriz : Oggi il Vaticano ha reso noto che Papa Francesco ha allontanato dal suo gruppo di consiglieri stretti due cardinali invischiati negli scandali di Abusi sessuali, ovvero il suo ministro dell'Economia, George Pell, e Francisco Javier Errazuriz. Il cardinale Pell ha lasciato il suo incarico di Capo del Segretariato per l'Economia (uno degli incarichi più rilevanti in Vaticano) per difendersi dalla pesante accusa di reati sessuali su minori in ...

Steve Bannon contro Papa Francesco : 'Sta con i ricchi e i potenti del mondo' : L'unico che ha il dovere di intervenire per risolvere lo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa degli Stati Uniti è Papa Francesco. Secondo l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon , non ci ...

Colpa di Satana dalla Trap al clima? Papa Francesco invece... : ... - Torna di moda il diavolo, o forse di moda non è mai passato, e non perché vesta Prada, ma nel discorso pubblico il linguaggio apocalittico sembra intrecciarsi più frequentemente con la cronaca ...

Messa di Natale in Vaticano : Papa Francesco presiederà le celebrazioni a San Pietro : Mancano ormai pochi giorni ai festeggiamenti di Natale e a Roma fervono i preparativi per le celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco. In Vaticano si attende un folto programma di impegni per il Santo Padre, fino al giorno dell’Epifania. Si comincerà lunedì 24 dicembre con la Solennità del Natale presso la Basilica Vaticana alle ore 21.30. Il Pontefice celebrerà la Messa della Vigilia all’interno della Cappella Papale, con il canto ...

BELLI DI PAPÀ/ Su Canale 5 il film con Francesco Facchinetti - oggi - 11 dicembre 2018 - : BELLI di PAPÀ, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, 11 dicembre 2018 con Diego Abatantuono e Andrea Pisani.

Steve Bannon attacca Papa Francesco : "Tenta di denigrare il populismo - è da disprezzare" : Al contrario di quanto aveva fatto finora, questa volta Steve Bannon ha sferrato un attacco frontale a Papa Francesco. Dove? Nel numero in edicola questa settimana dello Spectator edizione americana, in un articolo a firma di Nicholas Farrell, "Bannon va alla guerra contro il Papa".Secondo l''ex stratega della Casa Bianca Francesco è "coperto dal disprezzo" della gente. Bannon non è l'unico cattolico a criticare il Papa, accusato ...

Papa Francesco - "riconciliarsi è difficilissimo"/ Video Angelus - cammino 'non scontato' verso la conversione - IlSussidiario.net : Papa Francesco, il Video dell'Angelus: nodo della riconciliazione, 'è difficilissimo, occorre guardare a San Giovanni Battista'. cammino verso conversione

Monza : le reti sul ponte chiuso "bacheca" per una frase di Papa Francesco : Le reti alte un paio di metri posizionate a Monza per evitare che la gente passi sul ponte di via Colombo, considerato pericoloso e poco sicuro, sono diventate il sostegno di una striscione con una ...

Papa Francesco al Messaggero : «Questo è l?unico giornale che leggo» : «Gran parte delle informazioni le prendo dal Messaggero. È l?unico giornale che leggo. Mi hanno sconsigliato, a volte. È facile per me leggerlo, lo sfoglio a volte un...

Mara Venier : 'Ho incontrato Papa Francesco. Ecco cosa mi ha detto' : Mara Venier ha postato una foto su Instagram con Papa Francesco . La conduttrice di Domenica In ha incontrato Bergoglio durante l'inaugurazione in Piazza San Pietro, in Vaticano, del Presepe di sabbia:...

Domenica In : Mara Venier dopo l’appello incontra Papa Francesco. FOTO : Mara Venier realizza il suo sogno prima di Domenica In: le parole di Papa Francesco Mara Venier ce l’ha fatta e ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: ha finalmente incontrato Papa Francesco. La conduttrice di Domenica In aveva rivelato il suo desiderio qualche giorno fa quando durante un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana aveva dichiarato di volere il Papa nel suo salotto. Evidentemente il suo appello è stato in ...

Francesco Monte rivela la sua ossessione per le scarpe : 'Papà mi ha chiesto di smettere' : All'interno della casa del Grande Fratello Vip è tempo di nuove confessioni e in queste ore abbiamo visto che Francesco Monte si è lasciato andare a delle nuove dichiarazioni inaspettate, rivelando ai suoi compagni d'avventura quella che possiamo definire a tutti gli effetti la sua ossessione, al punto che suo padre gli avrebbe chiesto di smetterla. Di cosa parliamo? Dell'ossessione di Francesco per le scarpe, giunta al punto da riempire un ...