Panchina Roma | ultima chance per Di Francesco | già scelto il nome del sostituto

Roma : vacilla la Panchina di mister Di Francesco : Il deludente pareggio di Cagliari ha aperto ufficialmente la crisi in casa Roma, con la panchina di Di Francesco che si è fatta bollente. In undici contro nove, contro ogni logica, la Roma si è fatta riprendere, con Marco Sau eroe della giornata che ha fatto girare la testa a mister Di Francesco, ormai sicuro di avere guidato i suoi a una vittoria diventata preziosa in terra sarda. I risultati incerti in campionato stanno facendo traballare la ...

Roma - squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari : Di Francesco però non rischia la Panchina : La società giallorossa ha optato per il ritiro dopo il pari con il Cagliari, Di Francesco al momento non rischia la panchina dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco ieri sera a Cagliari, la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria dove lavoreranno in vista della sfida in programma mercoledì in Repubblica ...

Roma - squadra B come la Juve : un ex per la Panchina : Carmine Gautieri per la panchina della Roma . No, non al posto di Eusebio Di Francesco, ma come guida della Roma Under 23: come scrive la Gazzetta dello Sport , la dirigenza giallorossa vuole costruire la squadra B, come la Juve, e affidarla all'ex Pisa e Lanciano.

DIRETTA ROMA INTER / Streaming video e tv : Di Francesco vs Spalletti - rischiatutto in Panchina - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA ROMA INTER Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma - Di Francesco si gioca la Panchina contro l’Inter : “Spero possa scattare la scintilla” : Come dicevamo pochi giorni fa, questa che sta per concludersi può considerarsi una settimana decisiva per le sorti della Roma e di Di Francesco. Il tecnico giallorosso infatti, dopo la sconfitta di Udine e quella indolore in Champions contro il Real Madrid, è a rischio e potrebbe anche essere sollevato dall’incarico nel caso in cui domani l’Inter dovesse banchettare all’Olimpico. L’ex Sassuolo intanto oggi ha ...

Roma - Zidane ha rifiutato la Panchina giallorossa : lo riportano dalla Spagna : Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...

Roma : Manolas è recuperato - Pastore e Kluivert in Panchina a Firenze : Pastore e Kluivert su, Perotti e Karsdorp giù. E' il bilancino dell'allenamento di oggi della Roma, che come da previsioni ha visto il rientro in gruppo del giovane attaccante olandese e del ...

Zidane - videomessaggio romantico : "Forza Juve - spero di tornare a Torino" - ma la Panchina non c'entra - : "Un saluto da Madrid, speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve ". Firmato? Zinedine Zidane. Tanto affetto e un pizzico di nostalgia, ma nessuno salti a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la Panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

Napoli-Roma - scontro tra ‘super potenze’ : società modello - big in Panchina ed in campo - spettacolo assicurato al San Paolo : Sta per prendere il via la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni, appuntamenti molto importanti soprattutto per le zone alte per la classifica. Grande attesa per il big match della domenica, in particolar modo in campo Napoli e Roma in una partita assolutamente da non perdere tra due big a livello nazionale ed internazionale, protagoniste non solo in Serie A ma anche in Champions League. Una ...

Dzeko “salva” la Panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...