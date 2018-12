Pallavolo – Coppa Italia A2 : completato il quadro dei quarti di finale - tutti gli accoppiamenti : Delta Informatica Trentino, Zambelli Orvieto e Itas Città Fiera Martignacco completano il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia di A2 Fattore campo decisivo nel turno preliminare della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A2 Femminile. Delta Informatica Trentino, Zambelli Orvieto e Itas Città Fiera Martignaccovincono per 3-0 le rispettive sfide contro Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Conad Olimpia Teodora Ravenna e Barricalla ...

Pallavolo - martedì scatta la 22ª edizione della Coppa Italia di serie A2 femminile : il programma completo : Samsung Galaxy A Coppa Italia A2, martedì sera Sassuolo-Baronissi apre il programma del turno preliminare Inizia ufficialmente martedì sera l’edizione numero 22 della Samsung Galaxy A Coppa Italia di serie A2 femminile. La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo e la P2P Givova Baronissi si sfidano nel turno preliminare della competizione, che mercoledì coinvolgerà altre sei formazioni: in palio l’ingresso tra le otto che tra il 13 ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : l'Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Pallavolo : presentata a Treviso Supercoppa Italiana 2018 (2) : (AdnKronos) - A uno Zaia sinceramente sorpreso (“giuro che non ne sapevo nulla”), e poi profondamente grato, il Presidente Fabris ha consegnato un assegno di 10 mila euro, donati dalla Lega Volley Femminile alla Regione per contribuire agli aiuti alle popolazioni venete duramente colpite dal maltemp

Pallavolo : presentata a Treviso Supercoppa Italiana 2018 : Treviso, 5 nov. (AdnKronos) - Una partita stellare di volley femminile, con un significativo fuoriprogramma rivolto alle popolazioni venete colpite dalla grave ondata di maltempo dei giorni scorsi. Ha vissuto due momenti entrambi intensi, uno sportivo e uno di solidarietà, la presentazione, avvenuta

Serbia vs Italia - dove vedere la finale di Coppa del Mondo femminile di Pallavolo : L’Italia del volley femminile batte la Cina al tie break e vola in finale di Coppa del Mondo. Le azzurre domani pomeriggio affronteranno la Serbia, che ha battuto in semifinale l’Olanda. La nazionale avversaria ha già battuto le nostre azzurre con un sonoro 3-1. È stata l’unica nazionale a mettere in difficoltà le ragazze di Davide Mazzanti. La finale, però, è un discorso a parte: le azzurre getteranno il cuore oltre ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...

Pallavolo : Modena vince la Supercoppa : ANSA, - ROMA, 7 OTT - Modena vince la Supercoppa italiana di Pallavolo battendo in finale a Perugia la Itas Trentino col punteggio di 3-2 , 25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8, . La squadra che da quest'...