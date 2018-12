Oroscopo per i Pesci nel 2019 | qualche problema al lavoro

Oroscopo Capricorno per il 2019 : rivincite per le coppie - soddisfazioni dal lavoro svolto : Per i nativi del Capricorno si prospetta un continuo susseguirsi di favori astrali dagli ultimi giorni di febbraio fino a dicembre. Gli astri sono favorevoli: Saturno, Plutone, Nettuno dai primi di Marzo, anche Urano in Toro recherà benefici. lavoro Da quando Saturno è entrato in Capricorno, al lavoro i nativi hanno subito qualche angheria di troppo ma fa parte del percorso della vita. Da marzo queste nefandezze andranno affievolendosi fino a ...

Oroscopo per il Leone nel 2019 : Amore e Lavoro straordinari : Avrete una schiera di Pianeti a favore in questo 2019 (con la sola evidente stonatura di Marte da metà marzo a giugno) che vi candida, senza obiezione alcuna, come il segno favorito di quest'anno. I nativi del segno del Leone da metà 2012 sino alla fine del 2018 hanno subito rallentamenti ed ostacoli di ogni tipo. Queste nefandezze (per nulla tollerate dal segno) li hanno accompagnati in ogni ambito di vita: in primis nell'Amore, proseguendo nel ...

Oroscopo 2019 per l'Ariete : amore al top - occasioni professionali a fasi alterne : il 2019 comincia con due grandi pianeti a favore, Giove sino a dicembre e Marte sino ai primi di marzo, ma anche con due enormi pianeti a sfavore, Plutone e Saturno per tutto l'anno e oltre. Ma, un pò come in ogni medaglia, c'è il rovescio: i favori saranno e resteranno tali solo se saprete mantenere la calma mentre affronterete gli ostacoli, purtroppo numerosi e frequenti, principalmente da marzo a dicembre. C'è da sgobbare molto ed agire ...

Oroscopo weekend dal 14 al 16 dicembre : emozioni per la Vergine - passione per l'Ariete : L’Oroscopo del weekend dal 14 al 16 dicembre riserva tante sorprese ai segni zodiacali. Con l’avvicinarsi delle festività di Natale quasi tutti i segni si focalizzeranno sui regali e l'organizzazione del cenone e del pranzo. In fondo manca davvero poco. Vediamo allora cosa le stelle hanno in serbo. Intimità per il Toro, voglia di fare per il Leone Per l’Ariete sarà un weekend interessante in cui la parola d’ordine rimane 'dare il massimo' in ...

Oroscopo per la Bilancia nel 2019 : il lavoro porterà stress e stanchezza : Il nuovo anno sarà migliore di quello appena trascorso ma, non ancora, quello della svolta. Sarà un 2019 pieno di verifiche, chiusure e rallentamenti ma ciò non deve spaventarvi perché servirà a preparare al meglio il terreno per un futuro più fertile. L'unico modo che hanno i pianeti per far comprendere ai Bilancia la "strada maestra" è quello di proporre nel cammino gioie e dolori, oneri ed onori, riuscite e fallimenti. In questo anno gli ...

Oroscopo - i segni più fortunati di gennaio : amore alle porte per Pesci - Toro e Leone : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e il nuovo anno è finalmente alle porte. Quali sorprese vi regalerà il mese di gennaio 2019 dal punto di vista astrale. Quali i segni zodiacali più fortunati del primo mese dell'anno secondo le previsioni dell'Oroscopo? L'astrologia preannuncia un mese di grande successo nei sentimenti amorosi per i nati sotto i segni di Pesci, Toro e Leone. L'aspetto professionale si prevede positivo per Capricorno e Bilancia. I ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 13 dicembre 2018 : importanti progetti per i Sagittario - e gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 13 dicembre 2018: Toro impaziente in questo momento, Sagittario in attesa del 2018, gli altri segni zodiacali?

L'Oroscopo per il Cancro nel 2019 : amore intenso : Saturno e Plutone vi guarderanno di traverso per tutto il 2019 infondendo nelle vostre menti dubbi e confusione sul da farsi. Rallentate i pensieri e non agitatevi perchè ad aprile la situazione si alleggerirà un po', permettendovi di decidere cosa è meglio per il vostro futuro. Scelte decise probabilmente contro i rimproveri di mariti e familiari, in totale disaccordo. Non fatevi influenzare perchè con questi astri è fondamentale non sgarrare ...

Oroscopo 2019 per il Sagittario : grandiose novità sul lavoro : Nel 2019 non c'è bisogno di lottare per realizzare i vostri sogni. Qualche scaramuccia ci sarà soltanto in amore. Gli Astri vi girano bene, tranne un dispettoso e confusionario Nettuno che proverà ad incasinarvi il pensiero largo costringendovi a rimanere in quello chiuso. Bisognerà riflettere più del dovuto sino ad aprile e poi lasciarsi trasportare dalle novità e cambiamenti che inonderanno positivamente la vostra esistenza. Tra gennaio e ...

Oroscopo 2019 per un Acquario nervoso in Amore e sul Lavoro : Amici dell'Acquario, il vostro 2019 sarà altalenante, a tratti sarete euforici, impazienti o collerici a causa dei Pianeti indecisi se darvi una mano o prendersi il braccio. Comincierete questo nuovo anno con i migliori auspici: vorrete sistemare i problemi di coppia tutto d'un fiato e potreste anche riuscirci. Appena però abbasserete la guardia ci sarà Urano, ostile dal Toro, che vi farà ricredere in primis sull'affidabilità del partner ed in ...

Oroscopo sabato 15 dicembre : discussioni in famiglia per Cancro - perplessità per Pesci : Il 2018 sta per volgere al termine e diversi sono i segni che stanno vivendo delle giornate decisive per il loro futuro lavorativo. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per sabato 15 novembre. Da Ariete a Vergine Ariete: siete delle persone molto organizzate e schematiche, ma ogni tanto vi farebbe bene fare qualcosa di stravolgente. Avete bisogno di molto aiuto e consigli in ambito lavorativo, mentre deciderete di fare nuovi progetti ...

Oroscopo di domani 14 dicembre : il Cancro gongola a fine settimana - 'nero' per il Toro : L'Oroscopo di domani 14 dicembre 2018 ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo venerdì. Ad essere valutati in questa sede, come ben sapete, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Bene, ...

Oroscopo 2019 : previsioni di Paolo Fox per tutto l’anno : Paolo Fox, Oroscopo 2019 segni di terra: le previsioni astrologiche del Toro Continuiamo a svelare alcune anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del 2019, in attesa della puntata speciale de I Fatti Vostri di lunedì 31 dicembre dove, in compagnia del trio Magalli-Morise-Di Tonno, Paolo Fox svelerà le sue previsioni dell’Oroscopo 2019 con tutti i grafici relativi alla situazione delle stelle del nuovo anno, per ...

Oroscopo del giorno 13 dicembre : fortuna finanziaria per Sagittario e Bilancia : L’Oroscopo del giorno 13 dicembre 2018 promette grandi novità per molti dei segni dello zodiaco: tensioni al lavoro per la Bilancia, incontri amorosi per il Cancro e fortuna finanziaria per il Sagittario. Di seguito le previsioni degli astri e i segni fortunati. I segni più fortunati fortuna finanziaria per il segno del Sagittario. L’Oroscopo del giorno è favorevole per tutto ciò che concerne i soldi. Lo stipendio vi sorride e finalmente avrete ...