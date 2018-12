Operazione anti abusivismo a Fontanelle | Pettinari | la denuncia del M5s ha prodotto

Torino - Operazione antidroga : 12 arresti : 7.00 I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito a Torino e provincia una misura cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati italiani ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, anche un pusher che non ha interrotto la sua attività illecita neanche durante la sua degenza in ospedale. Ha organizzato e ...

Spataro : "l'Operazione antimafia annunciata da Salvini è finita - sei indagati irreperibili" : A due giorni dal botta e risposta con Matteo Salvini sull'operazione della procura di Torino, Armando Spataro rende noti i dettagli sull'operazione che ha portato all'arresto di alcuni membri della mafia nigeriana. Non lo aveva fatto prima per "non compromettere l'esito delle operazioni delegate che non si erano concluse il 4 dicembre ma che lo sono state ieri sera (nella serata del 5 dicembre, ndr)". Il bilancio dell'operazione è di otto ...

Salvini-Spataro - la procura di Torino : “Operazione contro mafia nigeriana conclusa il 5 dicembre. Sei i latitanti” : Un altro comunicato stampa per spiegare che l’operazione contro la mafia nigeriana si è conclusa soltanto nella serata del 5 dicembre. E quindi ben 36 ore dopo che il ministro dell’Interno ha pubblicizzato i 15 arresti con un post su twitter. Solo che alla fine le persone bloccate sono soltanto nove: sei, infatti, sono ancora latitanti. A due giorni dalla polemica con Matteo Salvini, Armando Spataro comunica i dettagli ...

Migranti e Sprar - il fronte dei Comuni contro il decreto Sicurezza : “Operazione demagogica pagata da amministrazioni” : Sospendere gli effetti del decreto Sicurezza. Riconsiderare le misure sull’immigrazione, dalla stretta al sistema Sprar alla cancellazione dei permessi umanitari. Valutarne l’impatto sui territori. A chiederlo sono più di venti Comuni italiani, che nelle scorse settimane hanno approvato mozioni di protesta contro il decreto voluto dal vicepremier Matteo Salvini. In prima fila ci sono grandi centri urbani come Milano, Bologna, Firenze, Palermo, ...

Orani. Operazione antidroga : un arresto. Stroncato un traffico di stupefacenti nel nuorese : Vasta Operazione antidroga nel territorio del comune di Orani, dove nei giorni scorsi sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno interessato il centro storico dell'abitato, diversi ovili e ...

Operazione antidroga : sequestrato ingente quantitativo di marijuana lungo la costa fasanese : TORRE CANNE - Sono durate diverse ore nel pomeriggio di ieri , 30 novembre, le operazioni di recupero di un potente natante che sarebbe stato bloccato l'altra sera lungo la costa a sud di Fasano, tra ...

Maxi Operazione antimafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...

Operazione antidroga nel foggiano - un arresto anche in Molise : Da San Severo fino a Campobasso . Ancora un arresto che va a confermare come nel capoluogo molisano ci siano diverse infiltrazioni malavitose provenienti dalla vicina Puglia. Tutto gira intorno alla ...

Operazione antidroga nel Foggiano - decine di arresti nei clan : Roma, 28 nov., askanews, - Blitz antidroga della polizia a San Severo, nel Foggiano: gli agenti, un centinaio, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, hanno ...

Crisi di fiducia euro-atlantica ostacola la coOperazione tra Francia e Russia " Lavrov - : La Crisi di fiducia nella regione euro-atlantica impedisce la piena cooperazione della Russia e della Francia per liquidare minacce globali come il terrorismo, ha dichiarato il ministro degli Esteri ...