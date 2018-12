Olympiacos-Milan 3-1 | Europa League 2019 | partita da incubo per i rossoneri | che vengono

Olympiacos-Milan - tutta l’onestà di Gattuso : “incazzato nero - ma è giusto che andiamo a casa” : Olympiacos-Milan, Gattuso si è definito incazzato nero per quanto visto oggi dalla sua squadra: niente scuse ‘arbitrali’ Olympiacos-Milan, una gara che farà discutere. I rossoneri sono fuori dall’Europa League a causa di un rigore inesistente assegnato ai greci per atterramento di Torosidis. Gennaro Gattuso però, non ha voluto piangersi addosso ed una volta presentatosi ai microfoni di Skysport, ha parlato di tutte le ...

Olympiacos-Milan - Leonardo : "Il rigore non c'è e c'era troppo rumore" : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Leonardo, direttore generale del Milan, ha parlato della sconfitta contro l'Olympiacos e della conseguente eliminazione dall'Europa League: "Siamo fuori dall'Europa League, dobbiamo valutare tutto. Il rigore mi sembrava inesistente, irregolare anche la loro azione su calcio d'angolo per il vantaggio. Il rigore non c'è, c'era anche un rumore incredibile ...

Olympiacos-Milan - Leonardo furibondo : "eliminazione condizionata dall'arbitro" : Olympiacos-Milan, Leonardo ha parlato a caldo delle decisioni della terna arbitrale che hanno inciso eccome sulla gara Olympiacos-Milan, Leonardo si è presentato ai microfoni di Skysport subito dopo il termine della partita che ha eliminato i rossoneri dall'Europa League. Il dirigente milanista è parso basito e furioso per quanto accaduto in campo ad Atene: "Siamo fuori dall'Europa League per una serie di errori ...

Olympiacos-Milan - il rigore della vergogna : di contatti così ce ne sono 100 a partita [VIDEO] : Olympiacos-Milan, una gara che valeva il passaggio del turno ai sedicesimi di finale di Europa League: il video dell'accaduto Olympiacos-Milan, i rossoneri hanno perso per 3-1 in casa della squadra greca, venendo eliminati dall'Europa League. A sancire l'esclusione del Milan, un calcio di rigore davvero assurdo assegnato per un contatto tra Abate e Torosidis, uno dei 100 contatti che in area vi sono ad ogni partita, ad ...

Olympiacos-Milan 3-1 : rossoneri fuori dall'Europa League : Nella terra degli dei, le tradizioni vanno rispettate. Il Milan in Grecia non ha mai vinto, se non nelle finali e l'adagio si conferma anche in una serata che costa addirittura l'Europa ai rossoneri. ...

E. League - Olympiacos-Milan 3-1 : rossoneri eliminati : Fortounis , O, Ammoniti: Koutris, Cissè, Guerrero , O, ; Calhanoglu, Bakayoko, Reina, Abate , M, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

OLYMPIACOS MILAN, pagelle E highlights – Serata da incubo per il Milan che perde in casa dell'Olympiacos e così saluta l'Europa League non riuscendo a qualificarsi ai sedicesimi di finale. La sfida di stasera si sblocca dopo un'ora di gioco con la rete dell'iniziale vantaggio dei greci firmato da Cissé. Al 69′ la seconda realizzazione

Highlights Olympiacos-Milan 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri eliminati dall’Europa League : Il Milan viene sconfitto 3-1 dall’Olympiacos e deve dire subito addio all’Europa League. I Rossoneri vengono eliminati al termine della fase a gironi chiudendo al terzo posto in classifica, scavalcati propri dai greci, che compiono l’impresa e volano ai sedicesimi. Padroni di casa in vantaggio al 60’ con Cisse, poi al 70’ arriva il 2-0 con l’autogol di Zapata, che due minuti dopo si riscatta accorando le distanze, ma all’81’ Fortounis segna il ...

La partita tra Olympiacos e Milan, giocata questa sera allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, ad Atene, è finita 3-1: per l'Olympiacos hanno segnato Abou Cissé (60esimo minuto di gioco), Zapata con un autogol (69esimo minuto) e Fortounis su rigore (81esimo minuto); per il Milan ha

