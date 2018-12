Oggi a Palazzo Zanca | si è tenuta una riunione operativa sul Cavalcavia

Presentati Oggi in conferenza stampa a Palazzo Zanca - gli eventi natalizi : Scattareggia ha proseguito sottolineando: 'l'accensione dell'albero, la ruota panoramica, le casette con gli hobbisti , spettacoli di animazione per bambini, concerti natalizi , addobbi vari e la casa ...

M5s pronto allo sgambetto Oggi vertice a Palazzo Chigi : il giorno di Matteo Salvini, il giorno in cui il ministro dell'Interno incassa il sì alla fiducia sul 'suo' decreto Sicurezza. Un provvedimento bandiera che sebbene depotenziato in alcuni punti dai ...

Milano - incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro. Quattro intossicati : È di Quattro intossicati, comunque non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è propagato giovedì verso l'ora di pranzo in un palazzo di via Vittani 5 a Milano, in zona Quarto Oggiaro ...