Nuovo blitz della polizia a Strasburgo : "Il killer è stato ucciso - era armato" : Cherif Chekatt, è stato ucciso in pieno quartiere di Neudorf, doveaveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo l'attentatocommesso nel mercato di Natale. Aveva con sé una pistola e un coltello.

Giorni caldi per i Morace. Nuovo blitz della Gdf - il Trapani ad un passo dalla vendita : Le voci di una vendita della società continuano infatti a rincorrersi e a farsi sempre più fitte, a tal punto da prendere il sopravvento sulla 'cronaca calcistica'. I rumor iniziali sono scaturiti ...

Donna intubata ricoperta di formiche : Nuovo blitz dei carabinieri in ospedale : Nuova ispezione dei carabinieri , stamattina, nell' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica partenopea, VI Sezione, sulla vicenda dell'anziana ...

Roma - Nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...