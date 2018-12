Nuoto | Mondiali 2018 | Simona Quadarella ARGENTO negli 800 sl! Oro per l’imbattibile Wang

Nuoto – Mondiali vasca corta - niente podio per gli azzurri nella 4×50 misto mista - ma l’Italia sorride per il buon quinto posto : La staffetta italiana 4×50 misto mista sorride nonostante il quinto tempo ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Si è conclusa con la staffetta 4×50 misto mista la terza giornata di semifinali e finali ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 in corso ad Hangzhou. In vasca anche la squadra italiana, partita dalla corsia numero 6: è stato Sabbioni ad aprire le danze col dorso, ha seguito Scozzoli con la rana, mentre Elena Di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 13 dicembre. SIMONA QUADARELLA D’ARGENTO!!! Panziera quinta nei 200 dorso. Record italiano di Orsi nei 100 misti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-3 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per ...

Nuoto – Mondiali Vasca Corta : Simona Quadarella d’argento ad Hangzhou : splendido podio per l’azzurra negli 800 sl : splendido argento per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero femminili dei Mondiali di Nuoto in Vasca Corta di Hangzhou L’attesa è finalmente terminata: è arrivato il momento della finalissima degli 800 metri stile libero femminile dei Mondiali di Nuoto in Vasca Corta. Occhi puntatissimi sulla giovane italiana Simona Quadarella. Una partenza super per la cinese Wang, che ha subito staccato le sue avversarie. L’azzurra è ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Panziera quinta nei 200 dorso. Orsi - finale e record : HANGZHOU, CINA, - Lisa Bratton è la nuova campionessa del mondo dei 200 dorso in vasca corta. Ai Mondiali di Hanghzhou l'americana si impone in 2'00'71 davanti alla connazionale Kathlee Baker , 2'00'...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Sabbioni sorride ad Hangzhou : staccato il pass per la finale dei 50 dorso : Simone Sabbioni terzo nella sua batteria: il giovane italiano stacca il pass per la finale dei 50 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Simone Sabbioni stacca il pass per la finalissima dei 50 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: il 22enne di Rimini, partito dalla corsia numero 6 ha chiuso la sua batteria al terzo posto, col crono di 23.10, alle spalle solo del russo Rylov e del brasiliano Guido. Un ottimo ...

Nuoto - mondiali : Panziera quinta nella finale dei 200 dorso. Record per Orsi : Quinto posto per Margherita Panziera nella finale nei 200 dorso femminili ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou, in Cina. La primatista italiana ha chiuso col crono di 2'02'50 ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Ilaria Cusinato fuori dalla finale dei 100 metri misti individuali : Ilaria Cusinato si ferma in semifinale nei 100 metri misti individuali dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Dopo la finale dei Piero Codia nei 100 metri farfalla, è scesa in vasca un’altra italiana, ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 in corso ad Hangzou: Ilaria Cusinato ha disputato la semifinale dei 100 metri misti individuali, chiudendo la sua batteria col sesto tempo, col crono di 59.85. Poche le probabilità della ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : ultimo posto per Codia nei 100 metri farfalla : Piero Codia ultimo nella finale dei 100 metri farfalla ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 In attesa della grande sfida degli 800 stile libero femminili, nella quale Simona Quadarella lotterà per un’importantissima medaglia, tanti sono gli italiani che stanno scendendo in vasca in questa terza giornata di gare ai Mondiali di Nuoto in vasca corta. Nella finalissima dei 100 farfalla ha gareggiato anche Piero Codia: partito dalla ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : Elena Di Liddo si migliora nei 50 farfalla - ma è fuori dalla finale : La nuotatrice azzurra chiude al sesto posto la propria semifinale, risultando la prima delle escluse per la finale dei 50 farfalla Elena Di Liddo è fuori dalla finale dei 50 farfalla, l’azzurra chiude al sesto posto la sua semifinale centrando il nono tempo assoluto. Una delusione enorme per la nuotatrice italiana, fuori per soli sei centesimi di secondo. Il miglior crono è di Ranomi Kromowidjodjo, che precede l’australiana ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Margherita Panziera è quinta nei 200 dorso. Oro a Lisa Bratton : Sfuma in finale il sogno di Margherita Panziera di conquistare la prima medaglia della carriera in una rassegna iridata. Ai Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou (Cina), l’azzurra si è fermata al quinto posto nella finale dei 200 dorso vinta dall’americana Lisa Bratton davanti alla connazionale Kathleen Baker ed all’australiana Emily Seebohm. La portacolori del Bel Paese non è mai stata realmente ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Zazzeri si ferma in semifinale nei 50 sl : Niente da fare per Lorenzo Zazzeri nella semifinale dei 50 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: l’azzurro ultimo nella sua batteria Dopo la buona prestazione della notte italiana, Lorenzo Zazzeri è tornato in vasca questa mattina per la semifinale dei 50 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso ad Hangzhou. Il 24enne romano, partito dalla corsia numero sette, ha chiuso la sua batteria con ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Marco Orsi firma il record italiano nei 100 misti! E’ in finale col secondo tempo! : Un Marco Orsi da urlo ad Hangzhou (Cina). L’azzurro, impegnato nelle semifinali dei 100 misti nei Mondiali 2018 in vasca corta, ha aperto letteralmente le acque ottenendo il nuovo primato italiano di 51″42 (51″57 il precedente) e mettendo in mostra una grandissima condizione. Una grande prova del Bomber di Budrio, tenendo conto anche del periodo buio vissuto nell’ultimo periodo. Per lui, la piscina da 25 metri è sempre un ...