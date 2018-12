Netflix 2019: serie tv e film in catalogo da gennaio (VIDEO)

ilnotiziangolo

: Tutte le serie tv e i film in arrivo su @NetflixIT a gennaio. Ciao Titus, ci mancherai: - p_arm : Tutte le serie tv e i film in arrivo su @NetflixIT a gennaio. Ciao Titus, ci mancherai: -

(Di giovedì 13 dicembre 2018): quali novità neldi? TanteTv originali in arrivo, per titoli tanto attesi dai fan di tutto il mondo. Da ASOUE 3 fino a It Follow, passando per Ray Donovan 6 e molto altro ancora. Scopri le news sudi, per iniziare il nuovo anno in compagnia degli show preferiti.: letvSi inizia alla grande fin dai primi giorni: dall’11verrà rilasciato Sex Education, unaTv in cui vedremo Gillian Anderson al fianco di Asa Butterfield e Ncuti Gatwa: un inesperto Otis decide di condividere i segreti passionali ottenuti dalla madre sessuologa per rivoluzionare il mondo della scuola. Dal 18vedremo invece gli episodi di Star Trek Discovery 2, per un’emozionante avventura che si concentrerà anche sul giovane Spock. E sempre dal 18ci saranno le nuove puntate di Grace and Frankie 5, la ...