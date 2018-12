Nero a Metà Stasera la penultima puntata su Rai Uno

Nero a metà - le anticipazioni della quinta puntata : Giovedì 13 dicembre, in prima serata Rai 1, penultimo appuntamento con la fiction campione di ascolti che vede Claudio...

Nero a Metà sesta e ultima puntata : trama e anticipazioni 17 dicembre 2018 : Nero A Metà QUINTA puntata. La fiction con Claudio Amendola torna lunedì 17 dicembre con la sesta e ultima puntata di questa prima stagione su Rai 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà sesta e ultima puntata: trama e anticipazioni 17 dicembre 2018 Nero a Metà ultima puntata – episodio 11 Una questione in sospeso parte 1. Alba insieme alla squadra scoprono la ...

Nero a metà/ Anticipazioni puntata 13 dicembre : Carlo e Cristina vicini - scelta difficile per Malik : Nero a metà, Anticipazioni puntata 13 dicembre: una scelta difficile per Malik mentre Carlo Guerrieri si riavvicina a Cristina.

Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata : Carlo viene arrestato - Alba in pericolo : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fiction Nero a metà che vede protagonista l'attore Claudio Amendola, tornato in grande stile sugli schermi della televisione di Stato con questo prodotto che sta ottenendo un successo a dir poco clamoroso di spettatori. Dopo la quinta puntata trasmessa eccezionalmente di giovedì sera, ecco che la sesta e ultima puntata di questa prima serie tornerà ad andare in onda di lunedì: ...

Nero a metà – Quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la nuova fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Stasera, eccezionalmente di […] L'articolo Nero a metà – Quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 – Trama e ...

Nero a metà - la quinta puntata in streaming su Rai Play : Malik distratto dall'amore : Stasera andrà in onda su Rai 1, eccezionalmente di giovedì, una nuova puntata della fiction poliziesca con protagonista Claudio Amendola, "Nero a metà". Alle 21.25 infatti saranno trasmessi due nuovi episodi della prima stagione, rispettivamente intitolati "Viva gli sposi" e "Le verità nascoste". Se per caso stasera non avrete modo di potervi gustare la quinta puntata in diretta su Rai 1, ricordate che potrete sempre rivederla in replica sui ...

La Sardegna insorge contro Nero a metà e le battute di Claudio Amendola : “Ti faccio trasferire a Ovodda” : Sin dalla conferenza stampa di Nero a metà era venuto a galla questo piccolo "problema" delle battute politicamente scorrette di Carlo, il personaggio di Claudio Amendola, e anche nell'ultima puntata è successo qualcosa che ha fatto indignare. A poche ore dalla messa in onda della prossima puntata, prevista proprio per domani 13 dicembre, il pubblico e, in particolare, i sardi, non hanno apprezzato lo scambio di battute sulla cittadina di ...

Anticipazioni episodi 9 e 10 di Nero a metà : il riavvicinamento di Carlo e Cristina : Prosegue senza sosta il cammino della serie televisiva, "Nero a metà" verso il suo gran finale. Giovedì 13 dicembre infatti andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della fiction poliziesca con Claudio Amendola, dove l'ispettore Guerrieri dovrà affrontare al fianco di Malik due difficilissime indagini legate all'omicidio di un uomo brutalmente torturato ed ucciso, e al ritrovamento del corpo senza vita del rampollo di una famiglia agiata romana. ...

Nero a metà - Quinta Puntata : Alba Scopre un Segreto sulla Madre! : Nero a metà, trama Quinta Puntata. I due ispettori indagano su due omicidi: un giovane rampollo trovato morto sulle rive del Tevere, e un video Shock che riprende un brutale assassinio! Malik dovrà affrontare una difficile scelta professionale! Proseguono inesorabilmente gli appuntamenti settimanali con la fiction Nero a metà, ormai giunta alla sua Quinta Puntata. Nei due prossimi episodi gli ispettori si troveranno a fare i conti con due casi ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Ascolti tv - finale flop per il Gf Vip : Amendola stravince con "Nero a metà" : Il reality non sfonda nemmeno con l'ultima puntata. Successo dilagante per la fiction in onda su Rai 1

Ascolti tv - Nero a metà vince sulla finale del Grande Fratello Vip : Ascolti tv, Prime time La fiction di Rai1 con Claudio Amendola si conferma e continua a superare i 5 milioni di telespettatori un risultato che garantisce a Nero a metà di battere la finalissa del Grande Fratello Vip che ha visto il trionfo di Walter Nudo. Il quarto appuntamento su Rai1 del thriller ambientato a Roma ha infatti ottenuto 5.565.000 telespettatori e il 21,79% di share nel primo episodio, e 4.951.000 e il 23,5% nel secondo, contro i ...

Ascolti tv lunedì 10 dicembre - Nero a Metà vince contro la finale del GF Vip 3 : La serie con Claudio Amendola campione di Ascolti ieri in tv Continua inarrestabile il successo di Nero a Metà. Nella serata di ieri, lunedì 10 dicembre 2018, la fiction di Rai1 ha infatti ancora una volta avuto la meglio sulla concorrenza nella sfida agli Ascolti. La serie con protagonista Claudio Amendola ha infatti conquistato 5.226.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv lunedì 10 dicembre, Nero a Metà vince contro la finale del GF ...

Ascolti - la finale del Grande Fratello Vip battuto da Nero a metà : disastro all'ultima serata : Si chiude con una sconfitta nei dati di ascolto l'ultima stagione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Il reality di Mediaset non va oltre il 21,9% di share, raccogliendo 3.446.000 spettatori. A ...