Nero a metà | la quinta puntata in streaming su Rai Play | Malik distratto dall' amore

La Sardegna insorge contro Nero a metà e le battute di Claudio Amendola : “Ti faccio trasferire a Ovodda” : Sin dalla conferenza stampa di Nero a metà era venuto a galla questo piccolo "problema" delle battute politicamente scorrette di Carlo, il personaggio di Claudio Amendola, e anche nell'ultima puntata è successo qualcosa che ha fatto indignare. A poche ore dalla messa in onda della prossima puntata, prevista proprio per domani 13 dicembre, il pubblico e, in particolare, i sardi, non hanno apprezzato lo scambio di battute sulla cittadina di ...

Anticipazioni episodi 9 e 10 di Nero a metà : il riavvicinamento di Carlo e Cristina : Prosegue senza sosta il cammino della serie televisiva, "Nero a metà" verso il suo gran finale. Giovedì 13 dicembre infatti andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della fiction poliziesca con Claudio Amendola, dove l'ispettore Guerrieri dovrà affrontare al fianco di Malik due difficilissime indagini legate all'omicidio di un uomo brutalmente torturato ed ucciso, e al ritrovamento del corpo senza vita del rampollo di una famiglia agiata romana. ...

Nero a metà - Quinta Puntata : Alba Scopre un Segreto sulla Madre! : Nero a metà, trama Quinta Puntata. I due ispettori indagano su due omicidi: un giovane rampollo trovato morto sulle rive del Tevere, e un video Shock che riprende un brutale assassinio! Malik dovrà affrontare una difficile scelta professionale! Proseguono inesorabilmente gli appuntamenti settimanali con la fiction Nero a metà, ormai giunta alla sua Quinta Puntata. Nei due prossimi episodi gli ispettori si troveranno a fare i conti con due casi ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Ascolti tv - finale flop per il Gf Vip : Amendola stravince con "Nero a metà" : Il reality non sfonda nemmeno con l'ultima puntata. Successo dilagante per la fiction in onda su Rai 1

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018. Vince Nero a Metà 22.7% - la finale di GF Vip al 21.9% : finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.35 – la finale di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share (qui la diretta minuto per minuto - qui gli Ascolti di tutte le finali di GF). Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 958.000 ...

Riassunto Nero a metà quarta puntata : il bacio tra Malik e Alba - Caterina lascia Franco : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Nero a metà che vede tra i suoi protagonisti Claudio Amendola. In queste prime settimane di messa in onda, la serie ha registrato risultati d'ascolto decisamente molto positivi in prime time, riuscendo a conquistare l'attenzione di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, i quali garantiscono alla rete ammiraglia Rai la leadership indiscussa degli ascolti, battendo così anche il ...

Replica Nero a metà : dove rivedere la quarta puntata : Nero a metà, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario La nuova serie televisiva di Rai Uno sta riscontrando un ottimo successo da parte del pubblico. Ogni puntata di Nero a metà ha sempre ottimi ascolti, superando il 20% di share. Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi, rispettivamente nei panni di Carlo […] L'articolo Replica Nero a metà: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

Nero a Metà : anticipazioni quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà, diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...