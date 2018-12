NBA | super Kyrie Irving a Washington nel finale | vince Boston all' OT

NBA – Coach Popovich firma un nuovo record : superato Pat Riley nella classifica degli allenatori più vincenti : Gregg Popovich è il 4° allenatore più vincente della storia NBA: il Coach dei San Antonio Spurs ha superato Pat Riley grazie al successo della notte sui Phoenix Suns Quella appena trascorsa è stata una vera e propria serata da record per Gregg Popovich. Grazie al successo arrivato per 111-86 sui Phoenix Suns, l’allenatore dei San Antonio Spurs è diventato il 4° Coach più vincente della storia NBA in regular season. Popovich ha raggiunto ...

NBA - Houston-Portland 111-103 : i Rockets battono un colpo e superano i Blazers grazie alla panchina : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 111-103 Per superare un momento difficile di squadra serviva una reazione del collettivo, e gli Houston Rockets per una sera hanno risposto presenti. Con sette ...

NBA - i Clippers superano i Suns all'overtime - 25 punti di Gallinari : I Los Angeles Clippers, 17-9, faticano più del previsto ma riescono a domare dopo un tempo supplementare i Phoenix Suns, 4-23, per 123-119. Per i californiani sugli scudi Tobias Harris, 33 punti e 8 ...

NBA : super Gallinari guida alla vittoria i Clippers - LeBron si aggiudica l'ultimo ballo contro Wade : Una grande prestazione di Danilo Gallinari , 25 punti, porta i Clippers a superare Phoenix 123-119 dopo il supplementare. I Lakers, guidati da Kuzma e James, battono 108-105 Miami, nonostante un buon ...

NBA - i risultati della notte : Davis ne fa 41 - ma vince Boston. Super Curry trascina Golden State : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-108 La gara contro Minnesota segna il ritorno in campo per i campioni in carica di Draymond Green , ottimo con 7 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma è ...

NBA - super Kuzma - 33 punti - ma LeBron decisivo nell'ultima sfida contro Wade : Los Angeles Lakers-Miami Heat 108-105 Nella partita che vede, presumibilmente, l'ultima sfida tra LeBron James e Dwyane Wade a rubare i riflettori all'inizio è Kyle Kuzma, che parte forte, segna 10 ...

NBA - risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA : un super James abbatte gli Spurs di uno spento Belinelli - Gallinari e i Clippers fermati dai Grizzlies : Continua la crisi degli Spurs, sconfitti questa volta dai Lakers di un inarrestabile Lebron James da 42 punti. I Raptors rifilano ai 76ers la nona sconfitta stagionale. Oklahoma batte Brookyln con un'...

NBA - la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz : “Sindrome dello stretto toracico superiore” : “Sindrome dello stretto toracico superiore”, è questo il problema che sta affliggendo Markelle Fultz nella sua esperienza NBA “Sindrome dello stretto toracico superiore”. E’ questa la diagnosi per quanto concerne le condizioni fisiche di Markelle Fultz, playmaker dei Philadelphia 76ers. Secondo ESPN, dopo numerosi controlli medici, al cestista è stata riscontrata la sindrome che in termini tecnici viene ...

NBA - Jaren Jackson Jr. supera quota 30 come LeBron e KD : c'è un nuovo candidato al Rookie dell'Anno : Per quanto sia prematuro, dopo un quarto di stagione si può iniziare a tracciare un primo bilancio di come stanno andando i Rookie della classe 2018 della NBA. E se ogni sera Luka Doncic ci ricorda di ...

NBA risultati della notte : Memphis supera Brooklyn dopo 2OT - Denver vince a Portland : Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 125-131 2OT Se la carriera di Jaren Jackson Jr. andrà dove promette di andare, questa partita contro i Brooklyn Nets promette di essere il suo "coming out party". Il ...

NBA – Shaquille O’Neal incorona Antetokounmpo : “gli cedo il mio soprannome - è il nuovo Superman” : Shaquille O’Neal esalta le qualità di Giannis Antetokoumpo e lo nomina suo erede: l’ex Lakers gli cede il soprannome ‘Superman’ del quale è sempre stato geloso “Superman del mio culo“, così Shaquille O’Neal in passato aveva risposto alla possibilità di cedere il suo soprannome al miglior Dwight Howard della carriera. Basta questo per capire come Shaq al suo soprannome sia molto, come dire… ...