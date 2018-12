NBA – Shaquille O’Neal provoca gli Warriors | “i miei Lakers li avrebbero battuti

NBA – Shaquille O’Neal incorona Antetokounmpo : “gli cedo il mio soprannome - è il nuovo Superman” : Shaquille O’Neal esalta le qualità di Giannis Antetokoumpo e lo nomina suo erede: l’ex Lakers gli cede il soprannome ‘Superman’ del quale è sempre stato geloso “Superman del mio culo“, così Shaquille O’Neal in passato aveva risposto alla possibilità di cedere il suo soprannome al miglior Dwight Howard della carriera. Basta questo per capire come Shaq al suo soprannome sia molto, come dire… ...