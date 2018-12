NBA – Salta la trade Ariza-Lakers | i Suns vorrebbero uno fra Ball | Ingram | Kuzma o Hart

NBA – Ammutinamento Bulls! Salta l’allenamento - meeting di 2 ore fra soli giocatori : spunta il gruppo WhatsApp segreto : Un gruppo WhatsApp per decidere se presentarsi all’allenamento, meeting straordinario fra i giocatori dal quale coach Boylen è stato escluso: in casa Chicago Bulls la situazione è delicatissima Fermi tutti: prima che la nave dei Chicago Bulls affondi definitivamente, c’è spazio per un Ammutinamento in piena regola! La sconfitta patita contro i Celtics, arrivata con 56 punti di svantaggio (la più ampia della storia della ...

NBA – Josh Hart esalta LeBron James : “se vuole vince da solo. Criticarlo è inutile - apprezzate la sua grandezza” : Josh Hart esalta il talento di LeBron James: la guardia dei Lakers pone un freno alle critiche intorno al numero 23 e ne contempla la grandezza Mentre diversi addetti ai lavori e anche qualche giocatore (Kevin Durant!) stanno sottolineando quanto LeBron James abbia messo in ombra i giovani Lakers, proprio uno dei più giovani talenti giallo-viola è intervenuto a difendere l’operato del numero 23. La critica principale è quella che, ...

NBA – LeBron James esalta Lonzo Ball : “Zo agile come un gatto - è il nostro uomo in più in difesa” : LeBron James stregato dalle doti difensive di Lonzo Ball: il numero 23 ritiene il giovane playmaker l’arma in più dei Lakers Fra LeBron James e Lonzo Ball è scattata subito la scintilla. Se il rapporto fra i due, specie dopo le continue dichiarazioni di papà LaVar Ball, rischiava di risultare compromesso, l’ex Cleveland Cavaliers ha voluto instaurare fin dai primi momenti un rapporto particolare con il giovane playmaker ...

NBA – LeBron James esalta e sprona Lonzo Ball : “non si rende conto di quanto sia importante per i Lakers” : LeBron James esalta le qualità di Lonzo Ball e lo sprona il giovane playmaker a prendere coscienza della sua importanza all’interno del roster dei Lakers Nonostante le sue medie in stagione non siano di certo ‘da strapparsi i capelli’ (8.2 punti, 5.3 rimbalzi e 4.8 assist), Lonzo Ball è una pedina fondamentale nel roster dei Lakers. Grandi margini di crescita, prezioso aiuto difensivo e percentuali al tiro che stanno migliorando (40% da ...

NBA – Embiid si esalta contro Detroit - Sixers a valanga sui Pistons : La sfida tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons finisce in netto vantaggio per la squadra di Joel Embiid, il centro fa magie durante il match L’NBA in programma per oggi inizia con il match tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons. La sfida è vinta nettamente dalla franchigia della Pennsylvania sul risultato di 109-99. Decisiva per la vittoria dei Sixers la prestazione di Joel Embiid. Il centro è stato infatti capace di ...

NBA : Curry stende i Thunder - Tatum esalta Boston : ROMA - Nelle ore ha preso il via la stagione NBA, stanotte in campo i Clippers di Danilo Gallinari, gli Spurs di Ettore Messina e Marco Belinelli e i Raptors di cui Sergio Scariolo è diventato ...

NBA - Russell Westbrook salta l’inizio di stagione : i dettagli : Russell Westbrook non prenderà parte all’incontro d’apertura della stagione NBA dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Warriors NBA, problemi al ginocchio per Russell Westbrook. Questa la pessima notizia per gli Oklahoma City Thunder che dovranno fare a meno del loro trascinatore della gara d’apertura della stagione NBA contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Non è chiaro ancora quante gare dovrà ...

NBA – Chris Bosh esalta i Knicks : “Fizdale sa il fatto suo - presto avranno diverse stelle nel roster” : Chris Bosh ha speso delle belle parole per i New York Knicks e coach Fizdale, suo ex allenatore ai tempi dei Miami Heat: l’ex cestista si è unito a coro di chi prevede un roseo futuro per i newyorkesi I New York Knicks sono una delle franchigie da tenere d’occhio per il futuro. Il processo di rebuilding è finalmente iniziato, seppur lentamente, e il roster può vantare qualche giovane talento in più e qualche contrattone pesante ...

NBA – Infortunio Dwight Howard : problema alla schiena - rischia di saltare l’esordio stagionale : problema alla schiena per Dwight Howard: il centro dei Washington Wizards rischia di saltare l’esordio stagionale contro Miami Dwight Howard è stato uno dei colpi più interessanti del mercato NBA. L’ex centro degli Hornets ha scelto di accasarsi ai Washington Wizards, prendendo il posto lasciato libero da Marcin Gortat. C’è tanta curiosità per vedere in che modo ‘Superman’ si adatterà a Wall, Beal e al resto della franchigia capitolina, ...