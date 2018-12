Nasce Biorepack | il consorzio per il riciclo degli imballaggi in bioplastica

meteoweb.eu

: #Roma +++ Nasce #Biorepack il primo #consorzio in Europa per il #riciclo organico degli #imballaggi in #bioplastica… - peppeiasparra : #Roma +++ Nasce #Biorepack il primo #consorzio in Europa per il #riciclo organico degli #imballaggi in #bioplastica… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)‘, ilnazionale per ilorganicoin plastica biodegradabile e compostabile. L’iniziativa, promossa da 6 tra i principali produttori e trasformatori di bioplastiche (Ceplast, Ecozema-Fabbrica Pinze Schio, Ibi plast, Industria Plastica Toscana, Novamont e Polycart) si colloca all’interno del sistema Conai come nuovodi filiera per la gestione a fine vitain plastica biodegradabile e compostabile, che possono essere riciclati con la raccolta della frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost o biogas. “Si tratta di un progetto concreto di economia circolare aperto a tutti gli operatori della filiera, compresi gli utilizzatori e i compostatori, che pone ancora una volta l’Italia all’avanguardia in Europa nel campo delbiologico della frazione ...