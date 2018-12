Napoli | San Gennaro | domenica atteso il 3° miracolo del sangue

Napoli - addio alla libreria Pisanti : al suo posto ci sarà un ristorante : Futuro incerto per la storica libreria Pisanti al corso Umberto, per trentasei anni punto di riferimento per studenti e professori in cerca di libri universitari. Ieri si sono abbassate le ...

Sangue dopo Liverpool-Napoli - tifoso azzurro aggredito dal branco : Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un intervento ...

Napoli - compro oro al setaccio della polizia : fioccano sanzioni e denunce : Gli agenti della polizia di Stato della Divisione polizia Amministrativa e Sociale nell'ambito di controlli amministrativi finalizzati al monitoraggio delle autorizzazioni, hanno effettuato mirati ...

Napoli - Cannavaro : 'Anfield? Una passeggiata per chi è abiutato al San Paolo' : ' Liverpool-Napoli? Certe partite si preparano da sole, sono le più semplici per un allenatore perché tutti le vorrebbero giocare '. Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del big match di domani in Champions League ad Anfield provando ad anticiparne il risultato: ' Spero davvero che il Napoli riesca a qualificarsi. Il Liverpool non è una squadra semplice da ...

Napoli - ispezione M5S al San Giovanni Bosco : 'Standard disattesi' : ispezione al San Giovanni Bosco del presidente della commissione Sanità al Senato Pierpaolo Sileri accompagnato dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino e dei senatori Maria Domenica Castellone ...

C'è Hitler tra i pastori del presepe - il Comune di Napoli : 'Via quella statuetta da San Gregorio Armeno' : Inoltre - aggiunge - nell'angolo dell'attualità, oltre ai personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, ci sono politici italiani e internazionali come il presidente americano Donald Trump, e ...

C'è Hitler tra i pastori del presepe - il Comune di Napoli : «Via quella statuetta da San Gregorio Armeno» : Il vicesindaco di Napoli Enrico Panini è intervenuto con una nota ufficiale sulla vicenda dell?esposizione di una statuina di Adolf Hitler da parte dell?artigiano Genny Di Virgilio...

Napoli - tra le statuine del presepe di san Gregorio Armeno spunta quella di Hitler. Su Twitter : “Vergogna” : Com’è possibile che tra le statuine del presepe di san Gregorio Armeno sia comparsa quella di Hitler? Impossibile saperlo. Fatto sta che molti turisti sono rimasti sconcertati quando l’hanno notata lì, con il braccio destro alzato a simulare il saluto nazista. “Possiamo dire che il presepe a San Gregorio Armeno ci è scappato di mano?”, si legge sul tweet di Tommaso Ederoclite, presidente dell’assemblea metropolitana ...

Aeronautica : volo sanitario d’emergenza per un paziente grave - trasportato da Capri a Napoli : Nella tarda sera di ieri un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Capri a Napoli a bordo di un elicottero dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato all’Ospedale Cardarelli del capoluogo campano. La richiesta di trasporto sanitario urgente è pervenuta dalla Prefettura di Napoli alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha ...

Sanità - con Lady Asl costi gonfiati : a Napoli quattro volte quelli del Nord : Quando dici il confronto tra Nord e sud, tra i piemontesi e i campani. Un raffronto impietoso, secondo la ricostruzione investigativa, almeno a leggere le carte depositate nel...

Laura Pausini e Biagio Antonacci allo Stadio San Paolo di Napoli fermati dall’Universiade 2019 : Laura Pausini e Biagio Antonacci avrebbero voluto esibirsi allo Stadio San Paolo di Napoli e lo hanno espressamente richiesto all'agenza di concerti che ha organizzato la tournée in programma per il 2019. I due artisti però non hanno ricevuto risposta affermativa: la tournée non passerà, almeno per il momento, da Napoli, e neanche da Salerno. Stando alle date attualmente rese note, la regione Campania non sarà compresa tra quelle coinvolte ...

Il presepio di Frate Indovino al monastero di Santa Chiara di Napoli. Padre Acacio : "Vi svelo il successo della nostra opera" : Padre Acacio ha 42 anni, è brasiliano e ha un sorriso genuino. Nella cornice del monastero di Santa Chiara, a Napoli, presenta l'ultima opera di Frate Indovino: il presepio emozionale, il primo completamente ecocompatibile, aperto al pubblico fino al 6 gennaio. E svela ad HuffPost il segreto del successo del calendario più amato dagli italiani: "Alla fine della guerra, l'Italia aveva bisogno di un punto di riferimento, c'era la ...