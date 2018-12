Milano Dal 19 dicembre La Madonna col bambino di Carlo Francesco Nuvolone

Milano - insegnante aggredito da parenti di un alunno : lasciato solo dalla scuola : Minacciato di morte prima, aggredito con pugni e calci dopo. E' accaduto a un insegnante di matematica di 46 anni, Leonardo Lo Ioco , nella scuola elementare "Sorelle Agazzi" nel quartiere Comasina, a ...

Scarp de’ tenis - il viaggio di Giacomo Poretti nei luoghi della Milano solidale : "El purtava i Scarp del tenis" è il titolo di una splendida canzone di Enzo Jannacci, storia minima di uno dei tanti barboni milanesi, dagli occhi buoni ma invisibile a tutti. Scarp de’ tenis è diventato il nome di un progetto sociale attivo a Milano da vent'anni destinato proprio alle persone senza dimora e in situazione di disagio, nato nel 1994 da uno street magazine: dopo circa un anno e mezzo, la rivista, d’accordo col fondatore, passò ...

Fuori dalla mostra di Banksy nascono due nuovi murales : Tvboy a Milano : Al museo Mudec di Milano è in corso, dal 20 novembre 2018 (fino al 14 aprile 2019), l’ennesima mostra su Banksy NON autorizzata da Banksy, il più noto e allo stesso tempo ignoto artista del panorama della street art.Infatti l’artista non autorizza nessuna mostra e lo scrive a chiare lettere sul sito ufficiale nella sezione “show”, traducendo approssimativamente:"i membri del pubblico dovrebbero essere consapevoli che c'è stata una recente ondata ...

Milano - consegnati al teatro Dal Verme gli Ambrogini d'oro : consegnati gli Ambrogini d'oro 2018, le onoreficenze che il Comune di Milano assegna ogni anno a persone e associazioni che hanno dato lustro alla città per il loro lavoro e impegno. Nel corso della ...

A Milano l’autunno 2018 “il più caldo di sempre dal 1897 ad oggi” : “Il 30 novembre si è concluso l’autunno meteorologico che, con una temperatura media di 17.1 °C, a Milano Centro è risultato essere il più caldo di sempre dal 1897 ad oggi“: lo ha rilevato la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. “Andiamo ad esaminare più nel dettaglio il trimestre autunnale a Milano, analizzando i dati della nostra stazione meteo ubicata nel centro cittadino e confrontandoli con quelli del CLINO ...

Milano : gli 'Oh Bej Oh Bej' tornano dal 6 al 9 dicembre (2) : (AdnKronos) - L’edizione 2018 degli gli Oh Bej! Oh Bej! ha fatto segnare oltre 700 domande di partecipazione giunte all’amministrazione da tutta Italia, segno dell’interesse degli operatori. Come sempre gli orari della fiera sono dalle 8.30 alle 21. L’amministrazione ha previsto, dal 6 al 9 dicembre

Milano : gli 'Oh Bej Oh Bej' tornano dal 6 al 9 dicembre : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Da giovedì 6 a domenica 9 dicembre torna l’appuntamento con la tradizione degli gli Oh Bej! Oh Bej! la fiera che da oltre cinque secoli segna l’avvio delle festività natalizie a Milano. Ad ospitare i 380 espositori dell’annuale Fiera di Sant’Ambrogio sarà il perimetro de

Piotta dal vivo a Milano. Sabato 8 dicembre Interno 7 live al Magnolia : A poche settimane della pubblicazione del nuovo album “Interno 7”, Piotta torna in concerto con la band. Il nuovo spettacolo,

Milano - trentenne violentata in discoteca - fermato un egiziano : 'Riconosciuto dalla vittima' : E' stato fermato il presunto stupratore che ieri ha violentato una trentenne marocchina a Sesto S.Giovanni nel Milanese. Si tratta di un cittadino egiziano di 35 anni, Y.D.M.A., con precedenti per ...

Milano - chiama il soccorso stradale e aggredisce l'addetto al carroattrezzi : Milano, 4 dicembre 2018 - Un banale diverbi o per un soccorso stradale. La tensione che si alza sempre di più , per due volte a distanza di pochi minuti. Poi il raid violento quanto ingiustificato: a ...

Dalla torre Galfa alla Galleria : così Natale illumina Milano : Se c'è ancora qualcuno che considera Milano una città affogata tra le indefinite tonalità del grigio, provate a suggerirgli, in questi giorni, di fare due passi in giro. Basteranno poche tappe per ...

Massacrato dal branco sul treno Paderno-Milano : Si sono accaniti in cinque contro un uomo che aveva chiesto loro di svegliarsi e di alzarsi dai sedili che occupavano, per far posto ai pendolari in piedi. Ennesima scene da incubo a bordo di un treno ...

Cosa fare a Milano Dal 30 novembre al 2 dicembre : Gratis Tra gli eventi gratuiti: Jewish in the city , iniziativa organizzata dalla Comunità ebraica di Milano con numerosi incontri e spettacoli , sabato e domenica, ; il torneo mondiale di spada ...

Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv su VH1 : svelata la data ufficiale : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv ha finalmente una sua data ufficiale. Il live del 19 novembre sarà infatti trasmesso a un mese esatto di distanza, il 19 dicembre, sul canale VH1 del digitale terrestre al numero 67. Il live ha aperto la Milano Music Week che nel 2018 ha raggiunto la seconda edizione, con trasmissione del concerto in diretta sulla pagina ufficiale di VH1 che ha di recente comunicato la data ufficiale ...