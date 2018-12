Migranti e decreto sicurezza | da Palermo il grido di dolore dei ragazzi ' harraga'

Cara di Mineo - Migranti cacciati dal decreto sicurezza. Vescovo : “Abbandonare i cani è reato - farlo con gli umani è legge” : “In Italia specialmente prima delle vacanze estive, passa una bella pubblicità: non è civiltà abbandonare i cani per strada e chi lo fa è punito dalla legge. Invece, abbandonare per strada i migranti o, se sembra troppo forte, ‘accompagnarli’ e lasciarli per strada , è ‘sicurezza’, è legge”. Il Vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insorge contro il decreto sicurezza di Salvini, che a breve lascerà ...

Migranti e Sprar - il fronte dei Comuni contro il decreto Sicurezza : “Operazione demagogica pagata da amministrazioni” : Sospendere gli effetti del decreto Sicurezza. Riconsiderare le misure sull’immigrazione, dalla stretta al sistema Sprar alla cancellazione dei permessi umanitari. Valutarne l’impatto sui territori. A chiederlo sono più di venti Comuni italiani, che nelle scorse settimane hanno approvato mozioni di protesta contro il decreto voluto dal vicepremier Matteo Salvini. In prima fila ci sono grandi centri urbani come Milano, Bologna, Firenze, Palermo, ...

Decreto sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una decina di Migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

Perché con il decreto sicurezza rischiano i Migranti regolari : Matteo Salvini (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Nelle ultime ore sta girando molto la foto di una donna nigeriana in lacrime, incinta e con una neonata sulle spalle. Faith, 19 anni, ha passato gli ultimi mesi nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, quando all’improvviso le hanno chiesto di lasciarlo. Come lei, centinaia di altre persone in giro per l’Italia sono state colpite ...

Migranti - Lucano contro il decreto sicurezza di Salvini 'Legge disumana' : Questo pensare di essere autoritari ad ogni costo, perché la maggioranza ha deciso così, è una condizione incredibile della politica'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo ...

Meno vantaggi per i Migranti e più tutela della sicurezza personale nel Decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

I Migranti regolari espulsi dai centri di accoglienza per via del decreto sicurezza : Per un'interpretazione restrittiva della legge voluta da Salvini, centinaia di persone con un regolare permesso di soggiorno sono state costrette a lasciare le strutture dove vivevano

Decreto sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di Migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

Decreto sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di Migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Decreto sicurezza : stretta sui Migranti - taser ai vigili. E l’accattonaggio è reato : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su Migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...

Decreto Sicurezza - come funziona il taglio dei 35 euro al giorno per i Migranti : Cosa cambierà per i migranti con il taglio dei 35 euro giornalieri? Il Viminale ha spiegato che non verranno toccati "i servizi tesi a garantire la dignità della persona, dall'assistenza sanitaria alla mediazione linguistico culturale passando per i kit di ingresso, i pocket money e le schede telefoniche, mentre sono stati tagliati i servizi di integrazione e inserimento nel tessuto territoriale, riservati ai soli titolari di protezione ...

Il mondo cattolico insorge - appello ai senatori - il decreto porterà un aumento di Migranti illegali : Secondo il mondo dell'associazionismo cattolico si va dunque generando, in nome della sicurezza, un inasprimento della disciplina del soggiorno che aumenterà la propensione all'illegalità e renderà ...

Trump annuncia decreto anti-carovana - 'no asilo ai Migranti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve