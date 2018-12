Michelle Hunziker spesa al supermercato con il bodyguard

musicaetesti.myblog

: L’uomo un 37enne di Fornovo San Giovanni sarà anche in cura in una struttura sanitaria - Giorno_Bergamo : L’uomo un 37enne di Fornovo San Giovanni sarà anche in cura in una struttura sanitaria - Corriere : Libertà vigilata per lo stalker di Michelle Hunziker - AmoBergamo : #Bergamo Libertà vigilata per lo stalker di Michelle Hunziker -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)quando va alviene scortata dal suo. Lacon un look total black e parzialmente nascosta da un cappellino è stata fotografata mentre, carrello pieno di prodotti e fa acquisti per la sua famiglia in un supermarket biologico.è stata sorpresa dal settimanale “Diva e donna” alla ricerca di prodotti alimentari tra le corsie del, mentre il suo guardaspalle la segue, distraendosi un momento per consultare il suo smartphone. Un carrello pieno perche ha comprato latte, riso, biscotti e frutta rigorosamente bio.