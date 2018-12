Mensa scuola | giudici | ' Dal Comune di Lodi condotta discriminatoria'

Milano - la società della Mensa a scuola : “Non rispondiamo di problemi igienico-sanitari dopo il sì alla ‘schiscetta’ da casa” : La battaglia della “schiscetta” a scuola continua. dopo la decisione presa da Gabriella Maria Sonia Conte, dirigente dell’istituto comprensivo “Gino Capponi” di Milano, che ha dato la possibilità ai bambini di portare il pranzo da casa e di “prendere posto nello stesso tavolo” dove “usufruiscono i bambini del pasto di Milano Ristorazione”, quest’ultima alza la voce e scarica ogni responsabilità sulla scuola. Con una lettera inviata ...

Vermi e insetti nei panini per i bimbi alla Mensa - la scoperta shock alla scuola materna : La scoperta per caso durante la distribuzione dei pasti ai piccoli tra i 3 e i 5 anni. La notizia ha sconvolto molte mamme che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Il sindaco assicura: "Andremo fino in fondo per chiarire la questione e tutelare la salute dei bambini, che è la cosa più importante, Sarà mossa una formale contestazione, indagheremo sull'accaduto"Continua a leggere

Vermi o insetti nel pane della Mensa per la scuola dell'infanzia - il caso a Trepuzzi : La segnalazione è partita da alcuni genitori e il sindaco ha già allertato le Autorità competenti per le opportune verifiche.

Shock a scuola : larve e vermi nei cibi serviti alla Mensa dei bimbi : Succede in due scuole della provincia di Pisa. Appena gli insegnanti si sono accorti della presenza di insetti nei pasti...

Milano - c'è un'assemblea sindacale : in Mensa a scuola tramezzini al posto del pasto | Sala : "Inaccettabile" : Il pranzo sostitutivo, servito nelle giornate di lunedì e martedì a causa dell'assemblea sindacale del personale della partecipata che eroga il servizio, è stato criticato dai genitori che chiedono uno sconto del 5%

A Milano tramezzini al posto del pasto in Mensa a scuola | Il sindaco Sala : "Vicenda inaccettabile" : Il pranzo sostitutivo, servito nelle giornate di lunedì e martedì a causa dell'assemblea sindacale del personale della partecipata che eroga il servizio, è stato criticato dai genitori che chiedono uno sconto del 5%

Guerra al cous cous nella Mensa a scuola. Mamme contro il menù multietnico : 'I nostri figli restano a digiuno' : Per dovere di cronaca, ci sono anche genitori che approvano la scelta di privilegiare quest'educazione alimentare. La risposta dell'assessora non si è fatta attendere: 'Ascolteremo le esigenze delle ...

Lecco : ruba cibo dalla Mensa di una scuola - arrestato : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver rubato cibo dalla mensa di una scuola elementare. E' accaduto la scorsa notte a Garlate, in provincia di Lecco. L'uomo, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri del

Foggia - bimbo affetto da paralisi cerebrale escluso dalla Mensa della scuola : E' stata la mamma a denunciare la situazione, raccontando come la scuola abbia proposto due soluzioni: che sia la famiglia a pagare un assistente, o che il bimbo venga ripreso prima dei pasti.Continua a leggere

Lodi - figli di genitori stranieri esclusi da Mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : 'Bambini non si toccano' : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la po

Lodi - figli di genitori stranieri esclusi da Mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : "Bambini non si toccano" : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Scuola - Renzi e Malpezzi sul caso Mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...

LODI - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA Mensa/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i figli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)