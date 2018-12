Matteo Salvini | la menzogna di Famiglia Cristiana | ' I poveri ghanesi sbattuti in mezzo

Maria Elena Boschi - la lezione alla sinistra ossessionata da Matteo Salvini : 'Perché non è un fascista' : La critica politica è legittima. Ma come spiega la Boschi , bene ribadirlo, il fascismo è tutt'altra roba.

Matteo Salvini : "Arrestare chi esulta online per l'attentato di Strasburgo" : "L'arresto immediato di chiunque in queste ore sta esulta ndo online ". Lo ha evocato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della situazione seguita al l'attentato di Strasburgo."La nostra polizia postale è all'avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro", ha aggiunto. Salvini ha aggiunto: "Questa mattina si riunisce di urgenza il comitato di analisi ...

Matteo Salvini non tollera più i grillini : verso il voto a marzo : La fine del Governo è nell’aria. Gli italiani non credono più nelle favole grilline. Sono arrabbiati, si sentono traditi. Peggio

Luigi Di Maio si aggrappa ai magistrati : ' Matteo Salvini non minimizzi' - terremoto al governo : Adesso i grillini attaccano. Le ultime inchieste che hanno colpito la Lega, in particolare quella sul tesoriere Giulio Centemero , iniziano ad avere ripercussioni sull'esecutivo alle prese con la ...

Il - vice - premier Matteo Salvini vola in Israele per una visita di due giorni : ...preoccuparsi se Salvini sia o meno un fascista quando Israele è ormai evidente che pratichi una politica di apartheid nei confronti di chiunque non sia ebreo? E l'apartheid non è certo una politica ...