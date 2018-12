Martina | apriamo il Pd alle piazze | saremo ' i Democratici'

Pd - Martina annuncia le dimissioni : “L’alternativa di governo si fa andando oltre il partito - apriamoci a chi è disponibile” : “L’alternativa al governo di Lega e M5S si costruisce partendo dal Pd ma andando oltre il partito così come è stato finora concepito”. A dirlo, il segretario del partito democratico, Maurizio Martina, chiudendo il Forum per l’Italia a Milano. Martina ha annunciato anche le proprie dimissioni: “Con questo Forum si completa il mandato che ho ricevuto dall’assemblea nazionale del luglio scorso”. Martina ha proposto la ...