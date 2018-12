Mantova | accoltella suo ex avvocato | arrestato

liberoquotidiano

: Accoltella avvocato e fugge: arrestato nel Rodigino. #rovigo #mantova >> - vvoxonline : Accoltella avvocato e fugge: arrestato nel Rodigino. #rovigo #mantova >> -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Hato il suo exdifensore, poi si è dato alla fuga ma per lui sono scattate le manette per tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in tarda mattinata, alle 11.45, a Sermide, comune in provincia di, all’interno dello studio legale di Luciano