Lory Del Santo | nuovo lavoro dopo il Grande Fratello Vip

Lory Del Santo entrerà a far parte delle ministre della Repubblica delle Donne (Anteprima Blogo) : A poche ore dal settimo appuntamento de La Repubblica delle Donne in prima serata su Retequattro. TvBlog è in grado di darvi un'anticipazione sulla puntata di questa sera in cui Piero Chiambretti ospiterà Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa D'Ospina, la p0rnostar ed ex giornalista Mary Rider e come vi abbiamo anticipato ieri, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP oltre che vincitrice della terza edizione dell'Isola dei Famosi anno ...

Lory Del Santo : "Io preoccupata per mio figlio Devin. Lui era molto legato a Loren" : Conclusa la contestata ma fruttifera esperienza al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo può finalmente mettere in ordine i pezzi della sua vita, sconvolta dopo la morte del figlio Loren avvenuta ...

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo vs Francesca Cipriani : 'Walter Nudo desidera una donna magra' : Lunedì 10 dicembre è avvenuta l'attesa messa in onda della nuova ed ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', il reality-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, che ha visto trionfare l'attore italo-canadese Walter Nudo. A seguito della vittoria dell'ex-naufrago segnata al Gf Vip 3, la showgirl Francesca Cipriani è tornata a catturare l'attenzione dei media, manifestando il suo interesse a ...

#CR4 - La repubblica delle donne : tra gli ospiti di stasera Lory Del Santo e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Lory del Santo, Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa d'Ospina e Mary Rider

Lory Del Santo : "Dopo il suicidio del fratello - anche mio figlio Devin ha pensato di uccidersi. Lo voleva raggiungere per stare con lui" : "Loro si erano promessi di stare insieme per sempre. Si volevano troppo bene, stavano sempre insieme". Lory Del Santo ha raccontato al Corriere le difficoltà della sua famiglia a superare la morte di Loren, l'ultimo figlio della Del Santo che si è tolto la vita lo scorso settembre. È la seconda volta che deve superare una tragedia del genere. Nel 1991 Conor, il figlio avuto col chitarrista Eric Clapton, era caduto dalla ...

Lory Del Santo ospite a La repubblica delle donne domani sera (Anteprima Blogo) : E' stata protagonista della terza edizione del Grande Fratello VIP, entrata alla seconda puntata e uscita ad un passo dalla finalissima dove per tanti era diventata una delle papabili concorrenti più certe alla vittoria. Il percorso di Lory del Santo, invece, è terminato al 71° giorno, una settimana prima della fine del reality show ma ora iniziano le ospitate nei vari salotti televisivi.Tra gli altri anche Piero Chiambretti che - TvBlog ...

Lory Del Santo a Domenica Live racconta il dramma del figlio morto : Lory Del Santo racconta a “Domenica Live”, insieme al compagno Marco, la morte del figlio Loren, suicidatosi, e la reazione dell’altro figlio, Devin. «Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un’altra persona, Devin, che soffriva in modo così devastante…. è caduto in una crisi di dolore così profonda … era come un dolore che faceva a ...

Lory Del Santo svela tutto su incontro tra Francesco e Giulia - e su Andrea : “Protetto” : Grande Fratello Vip, parla Lory Del Santo: “Di bontà ce n’era poca, alcune brave a fare il doppio gioco” Lory Del Santo è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 2018. Non è arrivata in finale, ma ha dato molto nella Casa ed è arrivata al pubblico. Lory è stata ospite di Ultime […] L'articolo Lory Del Santo svela tutto su incontro tra Francesco e Giulia, e su Andrea: “Protetto” proviene da ...

Lory Del Santo commossa a Mattino 5 : il gesto di Cecchi Paone : Lory Del Santo, l’emozione a Mattino 5: l’ex gieffina ripercorre alcuni momenti del suo percorso al GF Vip Dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip, per la prima volta Lory Del Santo, come gli altri ex gieffini, giunge a Mattino 5 per un’intervista con Federica Panicucci. Purtroppo non è possibile ripercorrere tutta la sua […] L'articolo Lory Del Santo commossa a Mattino 5: il gesto di Cecchi Paone proviene da ...

Lory Del Santo in lacrime per il figlio Loren a Mattino 5 : Mattino Cinque: Lory Del Santo piange pensando a Loren Lory Del Santo non è riuscita a trattenere le lacrime oggi a Mattino Cinque. La regista è stata ospite da Federica Panicucci nella seconda parte del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset. Un’intervista ridotta quella dell’ex gieffina, a Mattino 5 infatti si è dibattuto molto su quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo venerdì scorso. La showgirl ha commentato la tragedia ...

Loren Del Santo era schizofrenico?/ Lory a Mattino5 : 'Ho trovato un barlume di luce' - IlSussidiario.net : Loren Del Santo era schizofrenico? Le dichiarazioni di Lory sulla malattia del figlio morto suicida e sul suo peggioramento.

Lory Del Santo ospite a Domenica Live : 'Ho temuto di perdere anche Devin' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Lory Del Santo, uno dei personaggi più amati di questa terza edizione del programma. L'attrice, infatti, è stata ospite di Domenica Live dove ha raccontato il rapporto che c'era tra Devin e Loren e della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. L'artista ha spiegato che il suo è stato un ...

Lory Del Santo dopo la morte del figlio : “Il Grande Fratello Vip mi ha fatto bene” : Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip sta meglio: la confessione a Domenica Live dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo è tornata a Domenica Live. La soubrette si è presentata nel salotto di Barbara d’Urso con il compagno Marco Cucolo. Lory, seppur tra le lacrime, è riuscita a vedere i filmati […] L'articolo Lory Del Santo dopo la morte del figlio: “Il Grande Fratello Vip mi ha fatto bene” ...

Lory Del Santo parla del suicidio del figlio Loren : "Aveva una malattia diabolica" : un dolore senza 'limiti' né 'perimetri' quello di una madre che ha perso suo figlio. Sono queste le parole usate da Lory Del Santo , ospite di Domenica Live assieme all'ex compagno Marco, per ...