Loredana Lecciso | Insieme a Romina per Natale? Io non chiudo la porta in faccia a

Al Bano - il Natale più bello con Romina e Loredana Lecciso : Al Bano interviene per chiarire come sarà il suo Natale e soprattutto con chi lo trascorrerà. Sebbene impegnato con una serie di concerti con Romina, il cantante rivela al magazine Chi che il 25 dicembre sarà nella sua casa a Cellino San Marco: Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare ...

Al Bano - il Natale con Romina Power e Loredana Lecciso ‘sarebbe un miracolo’ : Il Natale che sogna Al Bano? Da famiglia allargata, con i suoi affetti e le donne più importanti della sua vita: mamma Jolanda (che ha 96 anni) ma anche le ex Romina Power e Loredana Lecciso. “Sarebbe un miracolo” afferma il cantante al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 12 dicembre. LEGGI: Al Bano e Romina insieme per uno show su Canale 5, anticipazioni Il Natale di Al Bano “Natale lo trascorrerò a Cellino con mia ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - la nuova vita della figlia Jasmine : dove la vedremo - genitori commossi : E' pronta a debuttare nel mondo del cinema Jasmine Carrisi , 17 anni, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso . Intervistata da Diva e Donna Jasmine mostra in anteprima le foto che la vedono protagonista ...