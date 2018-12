Lodi | bimbi stranieri esclusi dalla mensa Il tribunale annulla il provvedimento

Lodi - caso mense : tutti in piazza per il flash mob in favore dei bimbi immigrati : L'iniziativa organizzata dal Coordinamento Uguali Doveri e "diretta" dal regista Vittorio Vaccaro: mestoli e padelle a scandire i rintocchi dell'orologio ed evocare il trascorrere delle ore a scuola in attesa del pranzo

Crozza : "La colletta per i bimbi stranieri di Lodi? Raccolto così tanto che ora hanno Cannavacciuolo" : Maurizio Crozza commenta da Fabio Fazio, nel programma "Che fuori tempo che fa", il caso della mensa scolastica inaccessibile per i bimbi stranieri di Lodi. "Quando pensi che questo Paese abbia ...

Lodi - cambiano le linee guida : mensa più facile per bimbi stranieri : La sindaca di Lodi non fa marcia indietro, ma corregge in corsa il regolamento comunale che ha escluso 200 bambini stranieri dalla mensa scolastica resta in vigore. Grazie a nuove linee guida che ...

Lodi - nuove linee guida per mensa bimbi : 23.01 Dopo le proteste per le regole comunali di Lodi che estromettevano 200 bambini dalle agevolazioni sul prezzo della mensa a scuola, la giunta ha varato nuove linee guida. L'autocertificazione varrà se accompagnata da una dichiarazione della rappresentanza diplomatica che attesti l'impossibilità per quel Paese di rilasciare certificazioni sui beni immobili o redditi. Per i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aia,è valida la ...

A Lodi nuove linee guida del Comune : più facile la mensa per i bimbi : Le attese linee guida che consentiranno una più agevole applicazione del regolamento del Comune di Lodi sull'accesso agevolato ai sevizi scolastici 'accessori', come mensa e scuolabus sono realtà. La giunta guidata dal sindaco leghista Sara Casanova si è riunita oggi per l'approvazione. E la delibera è immediatamente eseguibile, "vista l'urgenza della definizione delle ...

Mensa ai bimbi migranti - il dem Guerini 'Non cancellate l umanità della mia Lodi' : 'Non cambiate pelle a una città che è sempre stata accogliente e solidale'. Lorenzo Guerini , del Pd, presidente del comitato parlamentare che controlla i servizi segreti, il Copasir,, è stato per ...

Lodi - i bimbi stranieri tornano in mensa grazie a una colletta. Salvini attacca Fico : In poche ore raccolti oltre 60 mila euro. Il ministro dell’Interno se la prende con il collega grillino che aveva auspicato delle scuse: «Faccia il presidente della Camera»

Lodi : bimbi extracomunitari tornano a mensa : Il Coordinamento Uguali Doveri pagherà la differenza sul buono mensa senza agevolazioni grazie agli oltre 60 mila euro avuti in donazione in una raccolta fondi -

Lodi : da oggi bimbi extracomunitari tornano a mensa grazie a raccolta fondi : Già da oggi alcuni dei bambini extracomunitari di Lodi che erano stati esclusi dal servizio mensa potranno tornare a mangiare con i compagni di classe. Questo grazie al Coordinamento Uguali Doveri che nei giorni scorsi aveva lanciato una raccolta fondi per poter garantire l'accesso a tutti coloro che in base a una nuova delibera comunale, non erano riusciti a produrre un documento che attestasse che nel paese di origine non ...

Lodi : bimbi extra-Ue tornano a mensa : 10.43 Da oggi tornano in mensa i bambini extracomunitari che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa. Il Coordinamento Uguali Doveri,infatti, ha contattato le famiglie che denunciano l'impossibilità o la difficoltà ad accedere alle agevolazioni per pagare meno il buono mensa,spiegando che quando ci sarà da pagare, loro potranno saldare al costo ridotto. Il resto lo metterà lo stesso Coordinamento grazie ...