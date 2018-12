Liverpool-Napoli | segna Salah | il tifoso lo racconta al cugino cieco

Liverpool appluadì Karius - a Napoli insultano Mario Rui : La finale persa col Real “Karius riceve l’applauso di Anfield dopo gli errori di Kiev”. Quegli errori del portiere ex Liverpool costarono proprio ai Reds una Champions League. Fu il Real Madrid, infatti, ad alzare la Coppa nella serata di Kiev lo scorso 26 maggio. “Standing Ovation per il portiere tedesco”. Dopo qualche settimana, il Liverpool, di ritorno ad Anfield, fu travolto dagli applausi dei proprio supporters. Ma per Karius fu una serata ...

Napoli - Mario Rui sul banco degli imputati dopo il ko di Liverpool : La Gazzetta dello Sport punta l'indice contro alcuni azzurri, dopo il ko del Napoli in Champions: 'Hanno deciso i campioni strapagati, come succede spesso a queste quote. Mario Rui , asfaltato dal Faraone, è la ...

Napoli poco deciso - eliminazione meritata a Liverpool : Prologo Napoli all’assalto dei Anfield con la formazione tipo. Alla ricerca dell’impresa, alla conquista degli ottavi, con un orecchio a Belgrado perché non si sa mai. Ancelotti trasmette carica all’ambiente annunciando una gara per niente in difesa degli azzurri; Klopp lancia messaggi subliminali alla classe arbitrale. Questione di stile, questione di professionalità, questione d’esperienza. Atto primo Da brividi ...

Liverpool Napoli 1-0 - Ancelotti amaro : “Col Var Van Dijk espulso” : Liverpool Napoli 1-0, RECRIMINAZIONI DA VAR- L’eliminazione dalla Champions League in casa Napoli ancora brucia, e non potrebbe essere altrimenti. Un gol, questo ha fatto la differenza tra la qualificazione e l’uscita dalla competizione: un gol sarebbe bastato, in qualunque modo la si veda. Una rete, da evitare, contro la Stella Rossa in casa, una […] L'articolo Liverpool Napoli 1-0, Ancelotti amaro: “Col Var Van Dijk espulso” proviene da ...

Sangue dopo Liverpool-Napoli - tifoso azzurro aggredito dal branco : Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un intervento ...

Come il Liverpool ha tolto l’aria al Napoli : Il Napoli non è riuscito ad uscire Analizzare Liverpool-Napoli dal punto di vista tattico vuol dire partire da un dato: la squadra di Ancelotti ha finito la partita con una precisione dei passaggi pari al 76%. Ovvero, una quota inferiore di dieci punti percentuali rispetto alla media del campionato, ma anche di quella relativa Champions League. Rispetto al match d’andata, così Come a tutte le altre partite giocate bene dal Napoli in questa ...

Sangue dopo Liverpool-Napoli - tifoso azzurro aggredito dal branco : Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un...

Liverpool-Napoli - il tifoso aveva capito tutto : gol di Salah e pianto a dirotto : Una serata da dimenticare, che cancella i sogni europei del Napoli. Almeno in Champions League, la squadra di Ancelotti non potrà più dire la sua, superata nel girone da due potenze come Paris Saint-...

Liverpool-Napoli - la moviola Gazzetta : Van Dijk “salvato” dal pallone : Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Van Dijk su Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. La Gazzetta dello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua moviola. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van Dijk, che prende il pallone e poi sullo slancio la ...

Napoli - Koulibaly : 'Il gol del Liverpool era evitabile - ora testa all'Europa League' : Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli , è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo il match col Liverpool: 'Era una partita molto importante, sapevamo che il Liverpool doveva vincere. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, il gol era evitabile. Potevamo fare di più per ...

PAGELLE/ Liverpool Napoli - 1-0 - : i voti della partita - Champions League gruppo C - : PAGELLE Liverpool Napoli: Champions League, ecco i voti a tutti i protagonisti della partita di Anfield, valida per l'ultima giornata del gruppo C.

Liverpool-Napoli 1-0 - pagelle / Il finale commovente di Koulibaly. La notte pazzotica di Ospina : Ospina. Una notte pazzotica per il pipelet colombiano, che comincia con una respinta di testa al 10’. Passano i minuti, i Reds stalkerizzano sempre di più i difensori azzurri in fase d’impostazione e Ospina peggiora il tutto coi suoi piedi che non azzeccano un rilancio (voto 4). Indi si spalanca il baratro con quel pallone di Salah che all’improvviso finisce in rete: sembra una magia dell’egiziano dal quasi fondo, in realtà è Ospina che allarga ...

Liverpool Napoli - Salah superstar : numeri da big con i Reds - una sentenza ad Anfield : Restano i rimpianti al Napoli di Ancelotti, eliminato a pochi metri dal traguardo. Addio ottavi di Champions League per gli azzurri, ciliegina che mancava sulla torta preparata in una fase a gironi ad ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “C’è amarezza - ma non rammarico” : LIVERPOOL NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Liverpool che è costata agli azzurro l’eliminazione dalla Champions League: “Dobbiamo accettarlo, anche se dispiace molto. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, […] L'articolo Liverpool-Napoli, Ancelotti: “C’è ...