Liverpool appluadì Karius, a Napoli insultano Mario Rui

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La finale persa col Real “riceve l’applauso di Anfield dopo gli errori di Kiev”. Quegli errori del portiere excostarono proprio ai Reds una Champions League. Fu il Real Madrid, infatti, ad alzare la Coppa nella serata di Kiev lo scorso 26 maggio. “Standing Ovation per il portiere tedesco”. Dopo qualche settimana, il, di ritorno ad Anfield, fu travolto dagli applausi dei proprio supporters. Ma perfu una serata davvero speciale: tutti in piedi per lui. Applausi. Ma come è possibile? Applausi non per chi ti ha fatto perdere un’amichevole estiva con il Chievo, ma una finale di Champions League. Strani, questi tifosi. Invece di chiederne la testa da apporre su una picca all’esterno dello stadio, gli riservano un abbraccio. Questione culturale (sub-culturale, in alcuni casi).Dopo, gara che è costata agli azzurri l’eliminazione dal girone ...