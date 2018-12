Manovra - l'Italia taglia il deficit per scongiurare la procedura di infrazione : Il Presidente del Consiglio Conte propone a Bruxelles un nuovo tetto al deficit che scende dal 2,4 al 2,04%. Sarà abbastanza...

L’agricoltura Italiana punta sul digitale per non essere tagliata fuori dai mercati : C'è un errore molto comune quando si pensa all'utilizzo del digitale per il settore agricolo, come se la ricerca e l'innovazione possano essere utili solo a migliorare la sostenibilità dei processi produttivi rispetto all'ecosistema. È deviante e riduttivo limitarsi a questo aspetto: innovare nel settore agricolo significa soprattutto perseguire il miglioramento competitivo, con l'effetto di essere più concorrenziali ...

Pensioni - non tagliano gli assegni d'oro ma fregano i lavoratori Italiani : cosa vogliono eliminare : In gioco non c'è solo una questione tecnica, ma anche politica. Il taglio indiscriminato delle Pensioni, così come lo voleva Di Maio, sarebbe andato incontro a una bocciatura sicura della Consulta, ...

Migranti - l'Italia "taglia" Sophia di tre mesi. Salvni : "L'Ue se ne frega di noi" : Resta però la preoccupazione che con l'Italia tagliata fuori dalla gestione della missione l'Europa possa in qualche modo imporre al governo una politica pro accoglienza. Ma - se sul piano ...

Coppa Italia - Andrea Poli squalificato per bestemmie : un turno anche per Tartaglia del Novara e Volta del Benevento : Coppa Italia, Andrea Poli è stato squalificato perchè “inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema” Andrea Poli è stato squalificato per un turno in Coppa Italia dopo la partita del quarto turno vinta dal Bologna contro il Crotone. Il centrocampista rossoblù è stato punito dal giudice sportivo con la prova tv dopo essere stato “chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre ...

Borse in rosso. Fitch taglia stime crescita Italia. Spread ai minimi da ottobre : Partenza in rosso per le principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce la notizia dell'arresto a Vancouver, da parte delle autorità canadesi, della direttrice ...

Fitch taglia le stime di crescita dell'Italia - in America funerali di Bush : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha detto: "Cdp deve avere un ruolo crescente nel rilancio dell'economia". Borsa di Milano Ftse-Mib -0,13 per cento. Differenziale Btp-Bund a 279 punti. L'...

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

Fitch taglia stime Pil Italia 2018 e 2019 per incertezza politica e protezionismo : La ragione principale per non fare troppo affidamento sui benefici di una politica fiscale più accomodante sull'economia è il recente aumento della volatilità nel mercato dei bond, che sta aumentando ...

Fitch taglia stime Pil Italia 2018 a 1% : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Fitch taglia le stime di crescita dell'Italia dall'1,2% all'1% nel 2018 e dall'1,2% all'1,1% nel 2019 a causa dell' "incertezza politica domestica" e dei "timori per il commercio globale". Fitch, si legge nel Global Economic Outlook, nutre dubbi sul fatto che l'allentamento fiscale possa spingere il pil nel 2019, sia "per le ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Bce taglia quota Italia in suo capitale : 19.48 La Banca Centrale Europea ridurrà all' 11,80%, dal 12,31%, la quota dell'Italia nel suo capitale ('capital key'): scende leggermente la quota di titoli di stato Italiani acquistabili tramite il Quantitative easing a partire da gennaio.Così la stessa Bce in una nota. La decisione avviene nel quadro della revisione quinquennale della quota di ciascun Paese nel capitale della Bce che si basa sui rispettivi Pil e popolazione. Aumentano le ...