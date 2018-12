L’Ipnotista film stasera in tv 13 dicembre: cast, trama, streaming

cubemagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018)è ilin tv giovedì 132018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:45. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e regia La regia è di Lasse Hallstrom. Ilè composto da Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin, Helena af Sandeberg, Jonatan Bökman.in tv:Il commissario Jonna Linna è chiamato ad indagare su un triplice omicidio che ha portato al massacro di una intera famiglia. L’unico superstite è un ragazzo che è però in gravi condizioni. Il padre è stato ucciso nella palestra dove insegna ginnastica mentre la moglie e la figlia minore sono state trucidate dentro casa. L’unico superstite è Josef, il figlio maggiore, che è però in gravissime condizioni. Il ragazzo è l’unico ...