Lazio-Eintracht | petardi all' Olimpico | tifosi tedeschi tentano invasione di campo

Lazio-Eintracht : scontri prima della partita - poi invasioni e bengala in campo. FOTO di una giornata di tensione : prima della partita i petardi e gli scontri con le forze dell'ordine. Nel corso del match di Europa League, poi vinto contro la Lazio, tentativi di invasione , subito placati, e bengala lanciati in ...

Lazio-Eintracht - curve a confronto : diecimila tedeschi contro un gruppetto di laziali. L'ironia sul web : Una curva affollata, l'altra mezza vuota. I tifosi dell'Eintracht Francoforte, arrivati in 10mila a Roma per la gara di Europa League con la Lazio, occupano, non senza creare disordini, i seggiolini ...

Roma - Lazio-Eintracht : tensione all'Olimpico. E' allerta ultrà tedeschi. Scontri con la polizia fuori l'Olimpico FOTO : Disordini, lancio di petardi, rifiuti in terra nel centro storico, un supermercato saccheggiato e l'intero quadrante nord di Roma paralizzato. Questo il bilancio "non calcistico" della...

