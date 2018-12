Lazio-Eintracht Francoforte | le formazioni ufficiali | Luis Alberto dal 1′ minuto

Lazio-Eintracht - fermati 5 tifosi tedeschi dopo gli scontri con la polizia : A due ore circa dal fischio d’inizio di Lazio-Eintracht Francoforte, si sono verificati scontri tra tifosi tedeschi e forze dell’ordine. In zona piazzale Flaminio, dove fin dalla mattinata hanno iniziato a riunirsi i sostenitori dell’Eintracht, ci sono stati momenti di tensione con lancio di bombe carta e panico tra i passanti, a cui hanno fatto seguito cariche della polizia che si è trovata costretta a delimitare la ...

Lazio-Eintracht - scontri vicino all'Olimpico : fermati 5 tedeschi : Massima allerta a Roma in vista di Lazio-Eintracht Francoforte: come in Germania due mesi fa, tensione tra tifosi tedeschi (ne sono attesi novemila all'Olimpico) ed italiani alla vigilia del match di ritorno di Europa League. Cinque tedeschi sono stati fermati dopo lanci di bombe carta e tafferugli in piazzale Flaminio, altri sono stati bloccati bloccati sul Ponte della Musica mentre provavano a raggiungere il ponte Duca d'Aosta.

Europa League - Lazio-Eintracht diretta LIVE : le probabili formazioni : Nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League, la Lazio – già qualificata – incontrerà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, matematicamente primi in classifica. Sarà un test utile per Simone Inzaghi, che vorrà risposte dai giocatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione e da quelli che non hanno reso secondo le aspettative. Nel tradizionale 3-5-2 del tecnico biancoceleste, tra i pali si ...

Lazio-Eintracht - ultrà biancocelesti picchiano due tedeschi. Massima allerta : La caccia al tifoso tedesco si è scatenata già nella notte tra martedì e mercoledì quando due supporter dell' Eintracht Francoforte - squadra che oggi alle 18.55 affronterà la Lazio all'Olimpico nel ...

Caos e scontri prima di Lazio-Eintracht : 16.54 Disordini, scontri e lanci di petardi tra tifosi della Lazio e dell'Eintracht Francoforte intorno al teatro Olimpico quando i tifosi dell'Eintracht hanno tentato di entrare dalla parte dello stadio riservata ai tifosi laziali. Alcuni supporter tedeschi sono stati fermati.In molti hanno trascorso il pomeriggio in piazza del Popolo lasciando a terra bottiglie rotte, cartacce e cibo sparso. Disordini anche in zona Colosseo. La partita di ...

Lazio-Eintracht - allerta ultrà : al Pincio sale la tensione : Villa Borghese off-limits e blindatissima da polizia e carabinieri. Stanno partendo le navette Atac cariche di tifosi dell'Eintracht Francoforte diretti all'Olimpico per il match contro la Lazio. Sono ...

Lazio-Eintracht : tifosi tedeschi riducono Piazza del Popolo a discarica : Roma – Piazza del Popolo vandalizzata. Stasera l’Eintracht di Francoforte sfidera’ la Lazio all’Olimpico di Roma nell’ultima partita del girone H dell’Europa League, nel frattempo pero’ i tifosi tedeschi giunti nella Capitale hanno trascorso il pomeriggio nella Piazza progettata da Giuseppe Valadier e costruita nel 1818, lasciando bottiglie rotte, cartacce e cibo sparso. Ridotta a discarica. Un triste ...