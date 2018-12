Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 | Europa League 2019 | sconfitta indolore per i

oasport

: #LazioEintracht: scontri a #Roma tra polizia e tifosi tedeschi, fermati 5 ultrà. Alcuni tifosi tedeschi hanno tras… - RaiNews : #LazioEintracht: scontri a #Roma tra polizia e tifosi tedeschi, fermati 5 ultrà. Alcuni tifosi tedeschi hanno tras… - Agenzia_Ansa : #LazioEintracht Dopo il passaggio dei tifosi tedeschi a #piazzadelpopolo un tappetto di bottiglie di birra. GUARDA… - Agenzia_Ansa : #LazioEintracht novemila tifosi tedeschi a #Roma. Scontri con la #polizia, 5 fermati e un ferito. Lanciate bombe ca… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) All’Olimpico lanon riesce ad uscire dal momento negativo e vienein rimonta 2-1 dall’nell’ultima sfida della fase a gironi dell’. Un risultato comunque ininfluente per il cammino dei biancocelesti, che si qualificano ai sedicesimi come secondi in classifica, mentre i tedeschi chiudono a punteggio pieno il Gruppo H. Per la squadra di Inzaghi si tratta però della sesta partita senza vittorie tra campionato e coppa.Primo tempo molto bloccato e con poche emozioni. Laprova a spingere di più, ma non riesce a concretizzare arrivata in area di rigore, mentre l’fa tanto possesso palla a centro campo, ma senza trovare sbocchi. L’inerzia del match cambia totalmente nel secondo tempo e al 56′ i biancocelesti passano in vantaggio con Correa, che riceve palla da Luis Alberto, entra in area e davanti al portiere non sbaglia, ...