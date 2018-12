Land Rover Italia accanto alla Croce Rossa Italiana per il progetto ‘Il Pasto della

Jaguar Land Rover Italia e San Patrignano inaugurano “Una Casa per Crescere” : Grazie a questo progetto, Aumenta la disponibilità della comunità ad accogliere giovani ragazze con i loro figli. Per loro all’interno del villaggio una nuova Casa per vivere pienamente la propria genitorialità Il progetto “Una Casa per Crescere”, è stato avviato un anno fa e lo scorso venerdì 7 dicembre, alla presenza del Presidente di San Patrignano, Piero Prenna, e del Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, è ...

Land Rover - Proseguono i test della nuova Defender : La Land Rover sta lavorando alacremente su più fronti per rinnovare la gamma: in contemporanea alla recente presentazione della nuova Evoque, la Casa britannica ha da tempo avviato dei test su strada per la futura Defender che ormai appare praticamente con carrozzeria definitiva. Presentata per la prima volta nel 1948 e diventata nel corso degli anni una vera e propria icona del marchio, si appresta a scrivere una nuova pagina ...

Suzuki Jimny - si trasforma magicamente in una mini Classe G o in una Land Rover [FOTO] : Due speciali kit estetici permettono di trasformare il piccolo off road nipponico negli iconici modelli Mercedes o Land Rover Avete comprato o avete intenzione di acquistare la nuova generazione della Suzuki Jimny, ma volete darle un’aria da off road più massiccia? L’azienda DAMD (Dream Automotive Design and Development) ha realizzato due speciali kit estetici capaci di trasformare il 4×4 nipponico dalle forme compatte in un ...

Land Rover supporta Danilo Callegari nella sua sfida all’ultimo respiro : Land Rover a fianco di Danilo Callegari, brand ambassador, impegnato in una sfida all’ultimo respiro. È ufficialmente partita la Spedizione “AntarcticaExtreme”. L’avventuriero estremo è Ambassador in Italia del brand per completare la sfida “7Summits Solo Project” Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, lo scorso mese di maggio aveva ...

Jaguar Land Rover - i futuri veicoli ridurranno il disturbo del ”mal d’auto” : I futuri veicolo Jaguar Land Rover contribuiranno a curare il disturbo del ”mal d’auto” Le ricerche sulla chinetosi condotte da Jaguar Land Rover hanno identificato le tecnologie in grado di ridurne almeno del 60% gli effetti. La dinamica del veicolo e le regolazioni nell’abitacolo si adatteranno automaticamente alle esigenze individuali per prevenire il malessere Un algoritmo complesso calcola un “punteggio ...

Land Rover al fianco della Croce Rossa per contrastare gli effetti delle calamità : Dal 2013 la collaborazione fra Land Rover e Croce Rossa ha portato soccorso ad oltre un milione di persone

Temptation IsLand Vip - Patrick Baldassari : "Valeria Marini? Se ritiene giusto il modo in cui si è comportata - non troverà mai un uomo" : Patrick Baldassari è l'imprenditore che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme all'ormai ex compagna Valeria Marini. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, infatti, si è rivelato fatale per la coppia, soprattutto a causa del rapporto decisamente "appassionato" tra la Marini e il caliente tentatore spagnolo Ivan Gonzalez.Baldassari è stato intervistato dal settimanale Nuovo ...

Android Auto e Apple CarPlay : Jaguar Land Rover annuncia il supporto : La società Automobilistica Jaguar Land Rover ha annunciato che è finalmente giunto il momento di portare Apple CarPlay e Android Auto nei suoi nuovi veicoli. Entrambi i sistemi di mirroring dello smartphone faranno parte di uno Smartphone leggi di più...

Jaguar Land Rover inaugura un nuovo stabilimento in Slovacchia : Il modernissimo impianto di produzione si trova a Nitra e impiega oltre 1500 addetti altamente qualificati

Jaguar Land Rover - Apre la fabbrica in Slovacchia : Il gruppo Jaguar Land Rover ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Nitra, in Slovacchia. La fabbrica, costruita grazie a un investimento di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di euro, 130 milioni dei quali finanziati dal governo di Bratislava), impiega circa 1.500 dipendenti, che diventeranno 2.350 entro fine anno, e vanta una capacità produttiva annuale di 150 mila auto. Entro il 2020, dovrebbe essere toccata quota 100 ...

Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional - gratuito solo su I-Pace : Si spopola a vista d'occhio il novero dei produttori d'Auto che avevano deciso di voltare le spalle ai sistemi in-car Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019: è un optional, gratuito solo su I-Pace proviene da TuttoAndroid.

Mars 2020 - non c’è 3 senza 4 : nuovo sito candidato per il Landing del prossimo rover NASA : Un altro concorrente in campo per conquistare l’ambito scettro di sito dove si poserà Mars 2020, il prossimo esploratore marziano ‘targato’ NASA: si tratta di ‘Midway’, una nuova zona situata tra due dei candidati individuati precedentemente. Le caratteristiche di Midway saranno presentate e discusse nel corso del “4° landing site workshop for the Mars 2020 rover mission”, che sino al 18 ottobre vedrà impegnato a Los Angeles un folto gruppo di ...

Take It Easy – La proposta Jaguar Land Rover per una soluzione finanziaria accessibile - conveniente e con ancora più valore : Jaguar Land Rover lancia la formual Take It Easy, applicabile ai modelli Jaguar della PACE Family: una soluzione finanziaria accessibile, conveniente e con ancora più valore Sempre nell’ottica di offrire programmi che esprimano al meglio la mission aziendale che pone i Clienti al centro del mondo dei servizi pensati per loro, Jaguar Land Rover Financial Services rafforza in Italia l’impegno del gruppo attraverso l’erogazione di prodotti ...

Wind Surf – Roberto Ricci è il nuovo Ambassador del brand Land Rover in Italia : L’atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci Designs diventa Ambassador del brand in Italia Nella suggestiva cornice della 50° edizione di Barcolana, Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, sancisce il suo connubio con Roberto Ricci, atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci ...