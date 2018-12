La spia russa Maria Butina si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati

Cnn - ' spia ' russa si dichiara colpevole : ... Nra, - che ha sostenuto la campagna di Donald Trump - e influenzare la politica americana, sotto la direzione di un dirigente russo. Lo riferisce la Cnn. La donna, che dopo il suo arresto in luglio ...

Maria Butina - spia russa arrestata negli Stati Uniti lo scorso luglio - si dichiarerà colpevole per avere cospirato come agente straniero : Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, ha raggiunto un accordo con l’accusa e si dichiarerà colpevole nel procedimento in corso contro